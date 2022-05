IPL 2022 GT vs RR Qualifier 1 Highlights: कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens, Kolkata) खेळल्या गेलेल्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सवर (Gujarat Titans vs Rajasthan Royals) 7 गडी राखून शानदार विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने (RR) गुजरात टायटन्ससमोर (GT) 189 धावांचे आव्हान ठेवले होते. हे आव्हान गुजरातने 7 गडी आणि 3 चेंडू राखून पूर्ण केले. डेव्हिड मिलरच्या (David Miller) झंझावाती फलंदाजीच्या जोरावर गुजरातने राजस्थानचा 7 गडी राखून पराभव केला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. मिलरने 38 चेंडूत नाबाद 68 धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने 5 षटकार आणि 3 चौकार लगावले. गुजरातला शेवटच्या षटकात 16 धावांची गरज होती आणि मिलरने प्रसिद्ध कृष्णाला (Prasiddha Krishna) पहिल्या 3 चेंडूत 3 षटकार मारून विजय मिळवून दिला. मिलरशिवाय कर्णधार हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) नाबाद 40 धावा केल्या. शुभमन गिल (35) आणि मॅथ्यू वेड (35) यांनी उत्कृष्ट खेळी केली.Also Read - GT vs RR Qualifier-1 : पावसामुळे आजचा सामना रद्द झाला तर गुजरातला फायदा, जाणून घ्या कसा?

Also Read - IPL 2022 GT vs RR Qualifier 1 : पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात-राजस्थान भिडणार, फायनलचं तिकीट कोणाला?

आज गुजरातने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. डावाच्या दुसऱ्याच षटकात यशस्वी जयस्वालला (Yashasvi Jaiswal) बाद करून यश दयालने (Yash Dayal) आपला निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्णधार संजू सॅमसनने (Sanju Samson) मैदानावर येताच आपला इरादा व्यक्त केला. अवघ्या 26 चेंडूंत 5 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीने त्याने 47 धावा करून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र साई किशोरच्या (Sai Kishore) चेंडूवर तो सीमारेषेवर झेल देऊन बाद झाला. Also Read - IPL Playoffs Records: प्लेऑफमधील सर्वात यशस्वी संघ कोणता? सर्वाधिक धावा आणि विकेट्स कुणाच्या नावावर

यानंतर स्टार फलंदाज जोस बटलरने (Jos Buttler) सुरुवातीला आपल्या स्वभावाच्या विरुद्ध संथ पण भक्कम फलंदाजी केली मात्र नंतर आक्रमक होत 89 धावांची खेळी केली. बटलरने 56 चेंडूंच्या खेळीत 12 चौकार आणि 2 षटकार खेचले. यानंतर देवदत्त पडिक्कलनेही (Devdutt Padikkalne) चांगली फलंदाजी केली. त्याने 20 चेंडूत 2 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने 28 धावा केल्या. मात्र हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) त्याला बोल्ड केले. मात्र नंतर बटलरने गिअर बदलत रॉयल्सला 188 या मजबूत धावसंख्येपर्यंत नेऊन पोहोचवले. गुजरातसाठी मोहम्मद शमी, यश दयाल, आर. साई किशोर आणि कर्णधार हार्दिक पंड्याने प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

आजच्या सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर गुजरात टायटन्स संघ थेट अंतिम फेरीत प्रवेश दाखल झाला, तर राजस्थानला अंतिम फेरीत पोहोचण्याची आणखी एक संधी असेल. राजस्थानचा सामना आता क्वालिफायर 2 मध्ये एलिमिनेटर सामन्यातील विजेत्याशी संघाशी असेल. विशेष म्हणजे दोन्ही संघ साखळी फेरीत फक्त एकदाच आमनेसामने आले होते. त्यावेळी देखील गुजरातने राजस्थानचा 37 धावांनी पराभव केला होता.

यावेळी आयपीएलचे साखळी टप्प्यातील सर्व सामने मुंबई आणि पुणे येथे आयोजित करण्यात आला होते. परंतु प्लेऑफचे पहिले दोन सामने कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळवले जाणार आहेत. दुसरा क्वालीफायर 27 मे रोजी आणि अंतिम सामना 29 मे रोजी अहमदाबादमध्ये खेळवला जाईल.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जैस्वाल, जोस बटलर, संजू सॅमसन (कर्णधार/विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, प्रशांत कृष्णा, युझवेंद्र चहल, ओबेद मॅकॉय.

गुजरात टायटन्स : रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), शुभमन गिल, मॅथ्यू वेड, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, राहुल तेवतिया, रशीद खान, आर.के. साई किशोर, यश दयाल, अल्झारी जोसेफ, मोहम्मद शमी