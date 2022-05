GT vs RR Qualifier-1 IPL 2022: कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens, Kolkata) आजपासून प्लेऑफचे सामने सुरू होत आहेत. क्वालिफायर-1 ( Qualifier-1) मध्ये आज गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स (Gujarat Titans vs Rajasthan Royals) संघ संध्याकाळी 7.30 वाजता आमनेसामने येतील. हा सामना जिंकणारा संघ थेट आयपीएल 2020 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. मात्र पराभूत संघालाही क्वालिफायर-2 (Qualifier-2) खेळून अंतिम फेरी गाठण्याची संधी आहे. या संघाचा सामना क्वालिफायर-2 मध्ये एलिमिनेटर (Eliminator match) सामन्यातील विजेत्या संघाशी होईल. या मोसमातील महाराष्ट्राबाहेर आयोजित केला जात असलेला हा पहिलाच सामना आहे. या सामन्यात हार्दिक पंड्याचा (Hardik Pandya) गुजरात आणि संजू सॅमसनचा (Sanju Samson) राजस्थान संघ लढतीसाठी सज्ज आहे. परंतु कोलकाताचे हवामान देखील दोन्ही कर्णधारांना साथ देईल का हा प्रश्न आहे.Also Read - IPL 2022 GT vs RR Qualifier 1 : पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरात-राजस्थान भिडणार, फायनलचं तिकीट कोणाला?

कोलकात्यात पावसाची शक्यता

कोलकात्यात आज होणाऱ्या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. एक्‍वावेदरच्या (Aquaweather) रिपोर्टनुसार आज कोलकातामध्ये हलक्या सरींसह पावसाची शक्यता आहे. दुपारपर्यंत हा पाऊल होईल अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. संध्याकाळनंतर पावसाची शक्यता खूपच कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रात्रीही ढगाळ वातावरण राहील. अशा स्थितीत रात्री सामन्यादरम्यान पाऊस पडणार नाही असे शंभर टक्के म्हणता येणार नाही.

पाऊस आला तर कसा असेल निकाल?

प्लेऑफच्या सर्व सामन्यांचा निकाल खूप महत्त्वाचा असतो. अशा परिस्थितीत कोणताही सामना पावसामुळे रद्द झाला तर काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित होतो. बीसीसीआयने सामन्यात राखीव दिवसाची व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे क्वालिफायर-1 पावसामुळे रद्द झाला तर बीसीसीआय कोणत्या आधारावर विजेता घोषित करेल? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. नियमानुसार, पावसामुळे खेळ होऊ शकला नाही तर निकाल सुपर ओव्हरद्वारे काढला जाईल. दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक षटक फलंदाजी करण्याची संधी मिळेल. जर सुपर ओव्हर करणे शक्य नसेल, तर संघाच्या साखळी टप्प्यातील कामगिरीच्या आधारे विजेता घोषित केला जाईल. लीगच्या पॉइंट टेबलच्या आधारे विजेते घोषित केले तर आज गुजरातला थेट अंतिम फेरीत स्थान मिळू शकते.