Highlight India vs Australia, 1st T20I, Mohali: तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताला 4 विकेटने पराभूत केले आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून कॅमरॉन ग्रीनने 30 धावांत धडाकेबाज अर्धशकत झळकावले. या अर्धशतकी खेळीच्या (Ind Vs Aus 1st T20I) जोरावर ऑस्ट्रेलियाने 209 धावांचे लक्ष्य पार केले. भारताकडून अक्षर पटेलने सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या, तर उमेश यादवने 2 आणि युजवेंद्र चहलने 1 विकेट घेतली. तत्पूर्वी भारताकडून के एल राहुल (India vs Australia T20I series) आणि हार्दिक पांड्या यांनी शानदार अर्धशतकं झळकावली, तर सुर्यकुमार यादवने देखील 45 धावांचे महत्त्वाची खेळी खेळली परंतु (Ind vs Aus T20 series) ऑस्ट्रेलियाच्या आक्रमक फलंदाजीपुढे भारताला या सामन्यात पराभव स्विकारावा लागला.