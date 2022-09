Highlights IND vs AUS 2022, India vs Australia, 3rd T20I, Hyderabad: सूर्यकुमार यादव (69) आणि विराट कोहली (63) यांच्या शानदार खेळीच्या जोरावर भारताने ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट्सने मात केली आणि तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 2-1 अशी खिशात घातली. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने भारताला 187 धावांचे लक्ष्य दिले होते. मात्र सूर्यकुमार यादवने 36 चेंडूत 69 धावा ठोकत हे लक्ष्य सोपे केले. त्याने 5 चौकार आणि 5 षटकार खेचले. विराट कोहलीनेही दुसऱ्या टोकाकडून चांगली फलंदाजी केली आणि 48 चेंडूत 3 चौकार आणि 4 षटकार खेचून 63 धावांची खेळी खेळत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.Also Read - IND vs AUS 3rd T20I: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट राखून विजय, विराट-सूर्यकुमार-अक्षर ठरले विजयाचे हीरो

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): केएल राहुल, रोहित शर्मा (कर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युझवेंद्र चहल.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेव्हन): अ‍ॅरॉन फिंच (कर्णधार), कॅमेरॉन ग्रीन, स्टीव्हन स्मिथ, जे इंग्लिश, ग्लेन मॅक्सवेल, टिम डेव्हिड, मॅथ्यू वेड (विकेटकीपर), डॅनियल सॅम्स, पॅट कमिन्स, अ‍ॅडम झाम्पा, जोश हेझलवूड.