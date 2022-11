T20 World Cup 2022 : टीम नेदरलँडने केला दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव, टीम इंडिया पोहचली सेमी फायनलमध्ये!

SA vs NED Highlights, T20 World Cup 2022: आजचा झिम्बाब्वेसोबत सामना जिंकून टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये जाण्याचे लक्ष्य होते. पण त्यापूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव झाल्यामुळे टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक घेतली आहे.

South Africa vs Netherlands Highlights, T20 WC 2022: आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2022) टीम नेदरलँड्सने टीम दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला ( Netherlands beats South Africa by 13 runs in t20 world cup 2022). टीम दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक घेतली. टी 20 वर्ल्ड कप 2022 चा 40 वा सामना दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांच्यात एडलेड ओव्हल मैदानावर रंगला होता. या सामन्यात नेदरलँड्सने दमदार कामगिरी करत 13 धावांनी दक्षिण अफ्रिकेचा पराभव केला. नेदरलँडच्या या विजयानंतर टी 20 वर्ल्ड स्पर्धेतील सर्व समीकरणं बदलली. नेदरलँडच्या टीमचा टी 20 वर्ल्डमधील प्रवेश निश्चित झाला तर दुसरीकडे टीम इंडिया सेमी फायनलमध्ये पोहचली आहे.

टी 20 वर्ल्ड कपमधील 40 वा सामना आज दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात टीम दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम बॉलिंगचा करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम बॅटिंग करताना टीम नेदरलँडने निर्धारित 20 षटकात 4 गडी गमावून 158 धावा केल्या आणि टीम दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 159 धावांचे लक्ष्य मिळाले. 159 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम दक्षिण आफ्रिका हे लक्ष्य गाठू शकली नाही आणि 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 145 धावाच करू शकली. या सामन्यात टीम दक्षिण आफ्रिकेला 13 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

या पराभवामुळे टीम दक्षिण आफ्रिका पुन्हा एकदा टी-20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडली. टीम आफ्रिकेने पाच सामन्यांमध्ये फक्त पाच गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे टीम आफ्रिकेचा रनरेट +0.864 वर घसरला. टीम आफ्रिकेचा पराभव झाल्यामुळे टीम इंडिया सेमी फायनलमध्ये पोहचली आहे. टीम आफ्रिकेच्या पराभवाचा फायदा टीम इंडियाला झालाच पण त्यासोबत याचा फायदा पाकिस्तान आणि बांगलादेशला होऊ शकतो. या टीममध्ये होणाऱ्या पुढच्या सामन्यातील विजेत्याला सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळेल.

दरम्यान, टीम इंडिया आणि टीम झिम्बाब्वे (IND vs ZIM) यांच्यात आज मुकाबला होणार आहे. हा सामना टी-20 वर्ल्ड कप सुपर 12 फेरीतील अखेरचा सामना असणार आहे. मेलबर्न क्रिकेटच्या ग्राऊंडवर हा सामना रंगणार आहे. आजचा सामना जिंकून टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये जाण्याचे लक्ष्य होते. हा सामना टीम इंडियासाठी खूपच महत्वपूर्ण मानला जात होता. पण त्यापूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव झाल्यामुळे टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक घेतली आहे.