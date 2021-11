मुंबई: 2024 साली होणारा टी-20 विश्वचषक (T20 World Cup 2021) अमेरिकेत होण्याची शक्यता आहे. कारण युनायटेड स्टेट्स क्रिकेट आणि क्रिकेट वेस्ट इंडिज (CWI) यासाठी संयुक्तपणे बोली लावतील अशी अपेक्षा आहे. (2024 ICC T20 World Cup to be held in USA! Initiatives will be taken to promote cricket in the United States)Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: न्यूझीलंडवर ऑस्ट्रेलियाचा वरचष्मा, पाहा काय सांगते आकडेवारी?

सिडनी मॉर्निंग हेराल्डमधील एका रिपोर्टमध्ये याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. “2028 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश करण्यात मदत मिळावी यासाठी क्रिकेटचे गव्हर्नर पहिल्या T20 विश्वचषकाचे आयोजन करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्सची निवड करू शकतात”, असे या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. Also Read - NZ vs AFG, T20 World Cup 2021: भारत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर, न्यूझीलंडची अफगाणिस्तानवर मात करून सेमीफायनलमध्ये धडक

या रिपोर्टनुसार ” टी-20 विश्वचषक अशा देशांमध्ये आयोजित केला जाऊ शकतो ज्या देशांमध्ये आतापर्यंत या खेळाविषयी माहिती नव्हती आणि अमेरिकेत या स्पर्धेचे आयोजन केल्याने या खेळाच्या विस्तार होण्यास मदत होईल. (2024 ICC T20 World Cup to be held in USA! Initiatives will be taken to promote cricket in the United States) Also Read - T20 World Cup 2021 आधी आयसीसीचा मोठा निर्णय; हा नवा नियम वाढवणार सामन्याचा रोमांच

तसेच या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की “बांगलादेशमध्ये 2014 च्या T20 विश्वचषकानंतर भारत, इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाने आयोजित केलेली ही पहिली जागतिक स्पर्धा नसेल. या तीन देशांनी एकाच वर्षी केलेल्या बदलांमुळे, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यांना 2015 ते 2023 या कालावधीत क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद देण्यात आले.