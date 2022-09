ICC T20 Rankings: आयसीसीने (ICC) आशिया चषक स्पर्धेनंतर (Asia World Cup 2022) बुधवारी टी-20 क्रिकेटमधील ताजे रँकिंग (ICC T20I Ranking) जाहीर केले आहेत. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) याने रँकिंगमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे. विराटने रँकिंगमध्ये 14 स्थानांवरून 15 व्या स्थानांवर आला आहे. विशेष म्हणजे भुवनेश्‍वर कुमारची टॉप-10 मध्ये एंट्री झाली आहे. विराट कोहली तब्बल तीन वर्षांनी पुन्हा एकदा फॉर्ममध्ये परतला आहे.Also Read - Team India: एमएस धोनीवर 'या' क्रिकेटरचे गंभीर आरोप, म्हणाला - 'मला संधी दिली असती तर माझे करियर वेगळ्या उंचीवर असते'

नुकत्याच झालेल्या आशिया चषकात विराटने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या करिअरमधील 71 वे शतक ठोकले. त्याचबरोबर आशिया चषकात त्याची कामगिरी देखील उत्तम राहिली. विराटने पाच सामन्यात सर्वाधिक 276 धावा ठोकल्या. सर्वाधिक धावांच्या यादीत विराट अव्वल तर मोहम्‍मद रिझवान हा दुसरा ठरला. Also Read - T20 World Cup 2022: ऋषभऐवजी सॅमसनला मिळायला हवे होते संघात स्थान, कनेरियाने निवडीवर उपस्थित केले प्रश्न!

विराट कोहलीशिवाय भारताचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार यालाही गुडन्यूज मिळाली आहे. आशिया चषकाच्या शेवटच्या सामन्यात भुवीने अफगाणिस्तानविरुद्ध 5 विकेट घेतल्या होत्या. याशिवाय अन्य काही सामन्यांमध्येही त्याने दमदार कामगिरी केली होती. भुवीने थेट टॉप 10 मध्ये एंट्री केली आहे. तर पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम हा फ्लॉप ठरला. बाबर आता दूसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. साऊथ आफ्रिकेचा एडेन मार्करमने दूसरे स्‍थान मिळवले आहे. Also Read - India T20 World Cup Squad: भारताचे गोलंदाजी आक्रमण किती मजबूत? या 5 मुद्द्यांतून समजून घ्या टीम इंडियाची ताकद

Big rewards for star performers from the #AsiaCup2022 in the latest update of the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Player Rankings 📈

Details ⬇️ https://t.co/B8UAn4Otze

— ICC (@ICC) September 14, 2022