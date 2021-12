मुंबई : अॅशेस मालिकेतील (The Ashes Series) पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडचा 9 विकेट्सने पराभव केला. यासह ऑस्ट्रेलियाने जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये (ICC Test Championship ) दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने 2021-2023 हंगामातील त्यांचा पहिला सामना जिंकून 12 गुण मिळवले आहेत.Also Read - ICC T20 World Cup 2022 : या दिवशी जाहीर होणार टी-20 विश्वचषकाचं वेळपत्रक, जाणून घ्या कधी खरेदी करता येईल तिकीट

या सामन्यात इंग्लंडचा पहिला डाव अवघ्या 147 धावांवर आटोपला. विरोधी संघाकडून पॅट कमिन्सने सर्वाधिक 5 बळी घेतले. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने ट्रॅव्हिस हेडच्या (152) खेळीमुळे 425 धावा केल्या. दुसऱ्या डावात इंग्लंडचा डाव अवघ्या 297 धावांत आटोपला. इथून ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी फक्त 20 धावांची गरज होती. हे सोपे लक्ष्य यजमानांनी अवघ्या 5.1 षटकांत पूर्ण केले.

Australia started their #WTC23 campaign with a win 💪#AUSvENG | #Ashes pic.twitter.com/fjxExBtYcP

— ICC (@ICC) December 11, 2021