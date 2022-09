Ind Vs Aus 1st T20: आजपासून तीन टी-20 सामन्यांच्या भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus T20I Series) मालिकेला सुरुवात होणार आहे. आज संध्याकाळी 7:00 वाजता रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियन संघासोबत पहिला T20 सामना (India vs Australia 1st T20I) खेळणार आहे. हा सामना मोहालीत खेळवला जाणार आहे. टी-20 विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलियासोबतची ही तीन सामन्यांची मालिका (India vs Australia T20I series) भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या आशिया चषकात टीम इंडियाची कामगिरी तितकी चांगली राहिली नाही. तसेच अष्टपैलू जडेजाच्या बाहेर पडल्यानंतर संघाला एका चांगल्या प्लेइंग इलेव्हनचं (Team India Playing XI) समीकरण जुळवायाचे आहे. या मालिकेत संघाला ही उणीव भरून काढण्याची संधी मिळणार आहे.Also Read - IND vs AUS T20 2022: भारतविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया मालिकेत कोणाचं पारडं जड? जाणून घ्या हेड-टू-हेड रेकॉर्ड

भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरणार?

आशिया चषक 2022 मधील भारताच्या खराब कामगिरीमुळे निवडकर्त्यांसमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. कर्णधार रोहित शर्मा आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविड T20 विश्वचषकापूर्वी आपल्या सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हनच्या शोधात आहेत. निवडकर्त्यांनी ऑस्ट्रेलियातील T20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी जवळपास एक संघ निवडला आहे. रोहित शर्मा आणि राहुल द्रविडच्या जोडीला हाच संघ टी-20 विजेतेपद मिळवून देऊ शकतो असे अनेकांना वाटते. या दृष्टीने ऑस्ट्रेलियासोबतची मालिका खूप महत्त्वाची आहे. या मालिकेत भारताने ऑस्ट्रेलियाला हरवले तरच संघाचं मनोबल वाढेल. प्लेइंग इलेव्हन मजबूत करण्याची ही एक चांगली संधी संघासमोर आहे. Also Read - Ind vs Aus T20I series: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आजपासून टी-20 सीरीज, कधी आणि कुठे पाहाल सामने, जाणून घ्या सर्वकाही

सलामीवीरांची कामगिरीवर सुधारणार?

आशिया चषकात रोहित शर्मा आणि केएल राहुल सलामीला आले. पण काही सामने वगळता दोघांना चांगली सुरुवात करण्यात अपयश आले. गेल्या सामन्यात संघाने ही जबाबदारी केएल राहुल आणि विराट कोहलीला दिली होती. त्यानंतर दोघांनी शतकी भागीदारी केली. याच सामन्यात कोहलीच्या बॅटने 71 वे आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकले. तेव्हापासून कोहलीला सलामीची जबाबदारी देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहेत. आता ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध सलामीला कोण उतरतो हे पाहावे लागेल. Also Read - Ind vs Aus 1st T20I: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेआधी टीम इंडियात आक्रमक खेळाडूची एंट्री, विरोधी संघात दहशत!

विकेटकीपर कोण?

आयपीएलपासूनच दिनेश कार्तिक संघातील आपले स्थान कायम राखत असून चांगली कामगिरी करत आहे. संघ शेवटच्या षटकांमध्ये त्यांचा वापर करतो. तो अनेक प्रसंगी यष्टिरक्षण करतानाही दिसला आहे. मात्र आशिया चषकाच्या सलामीच्या सामन्यानंतर कार्तिकला बाहेर बसावे लागले आणि पंत अंतिम अकरामध्ये सामील झाला. आता या मालिकेत टीम कार्तिकसोबत जाते की पंतसोबत हे पाहावं लागेल किंवा दोघेही प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असू शकतात.

हुडा गोलंदाजी करणार?

भारतीय संघाने दीपक हुडाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले आहे. पण गोलंदाजीत त्याचा वापर केला जात नाही. असे मानले जात आहे की तो गोलंदाजीतही खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. हुड्डाला गोलंदाजी दिली जात नसेल तर तो संघात का आहे असा प्रश्नही माजी क्रिकेटपटूंकडून केला जात आहे. याशिवाय हुडाला जास्तीत जास्त यश हे पहिल्या फळीतील फलंदाज म्हणून मिळाले आहे, परंतु दुबईतील मोठ्या स्पर्धेत त्याच्याकडे मॅच फिनिशरची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे या मालिकेत कोच द्रविड आणि कर्णधार रोहित अक्षर पटेलच्या अष्टपैलू क्षमतेवर विश्वास दाखवतात की हुडासोबत जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

बुमराह-हर्षलमुळे संघ मजबूत?

जसप्रीत बुमराह आणि हर्षल पटेलच्या पुनरागमनामुळे भारताचे गोलंदाजी आक्रमण मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे. बुमराह आणि हर्षल दोघेही दुखापतींमुळे 2022 आशिया चषक खेळू शकले नाही. परंतु आता ऑस्ट्रेलियाविरोधातील तीन सामन्यांच्या मालिकेत ते आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र दुखापतीतून पुनरागमन करणे तितके सोपे नाही. दोघांनाही आपला फॉर्म दाखवण्यात यश आले नाही तर भारतीय संघाचे टेन्शन वाढेल.

दोन्ही संघ

भारताचा संघ: रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, हर्षल पटेल, दीपक चहर आणि जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया संघ : अ‍ॅरॉन फिंच (कर्णधार), शॉन अ‍ॅबॉट, अ‍ॅश्टन अगर, पॅट कमिन्स (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश हेझलवूड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मॅक्सवेल, केन रिचर्डसन, डॅनियल सॅम्स, स्टीव्ह स्मिथ, मॅथ्यू वेड, अ‍ॅडम झाम्पा.