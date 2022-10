IND vs AUS T20 World Cup2022: टी-20 विश्वचषकापूर्वी सराव सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 6 धावांनी पराभव करून विश्वचषकाची विजयी सलामी दिली. आतापर्यंत स्लॉग ओव्हर्सच्या खराब कामगिरीशी झुंजत असलेल्या टीम इंडियाने या सामन्यात शेवटच्या दोन षटकांमध्ये 16 धावा वाचवून आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे. हर्षल पटेलने 19व्या षटकात 5 धावा देऊन दोन विकेट घेतल्या, तर शेवटच्या षटकात मोहम्मद शमीने कांगारू संघाचा धुव्वा उडवला. शेवटच्या चार चेंडूंत विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता असताना शमीने चार चेंडूत 3 विकेट घेऊन भारताला विजय मिळवून दिला. कांगारूंनी शेवटच्या 4 चेंडूत 4 विकेट गमावल्या.Also Read - IND vs AUS 3rd T20I: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट राखून विजय, विराट-सूर्यकुमार-अक्षर ठरले विजयाचे हीरो

What A Win! 👌 👌#TeamIndia beat Australia by 6⃣ runs in the warm-up game! 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/3dEaIjgRPS #T20WorldCup | #INDvAUS pic.twitter.com/yqohLzZuf2

— BCCI (@BCCI) October 17, 2022