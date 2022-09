Ind vs Aus T20 series, India vs Australia, 1st T20I : आशिया चषक स्पर्धेत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर टीम इंडियाला आता टी-20 वर्ल्डकपपूर्वी पुन्हा एकदा स्वत:ला सिद्ध करण्याची संधी आहे. टीम इंडिया 20 सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी-20 मालिका (Ind vs Aus T20I series) खेळणार आहे. भारतीय संघासाठी ही मालिका खूप महत्त्वाची असणार आहे. कारण या मालिकेत संघात अनेक मोठे बदल होणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेत संघाकडून झालेल्या चुका सुधारण्याचीही संधी रोहित शर्माच्या टीम इंडियाकडे आहे. ऑस्ट्रेलिया विरोधातील तीन टी-20 सामन्याची मालिका (India vs Australia T20I series) आजपासून होणार आहे. या मालिकेतील सामने कधी आणि कुठे खेळले जातील आणि त्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट व लाईव्ह स्ट्रिमिंग कुठे पाहता येईल (Ind vs Aus T20 Live Streaming) हे जाणून घेऊया.Also Read - Ind vs Aus 1st T20I: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेआधी टीम इंडियात आक्रमक खेळाडूची एंट्री, विरोधी संघात दहशत!

कधी आणि कुठे होणार सामने?

ऑस्ट्रेलियाविरोधातील तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना आज 20 सप्टेंबर रोजी मोहालीत खेळला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. दुसरा T20 सामना 23 सप्टेंबर रोजी होणार असून हा सामना नागपूर येथे होणार आहे आणि या सामन्याची वेळ संध्याकाळी 7.30 सारखीच राहील. तर मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना हैदराबादमध्ये 25 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता खेळला जाणार आहे.

लाईव्ह सामना कुठे पाहता येईल?

ऑस्ट्रेलिया आणि भारताविरुद्धची T20 मालिका पाहण्यासाठी तुमच्याकडे टीव्हीवर स्पोर्ट्स पॅक असणे आवश्यक आहे. कारण सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. याशिवाय तुम्हाला ऑनलाइन सामने पहायचे असतील तर तुमच्याकडे Disney+ Hotstar अ‍ॅपचे सबस्क्रिप्शन असणे आवश्यक आहे.

भारतीय संघ : रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर.के. अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया संघ : अ‍ॅरॉन फिंच (कर्णधार), शॉन अ‍ॅबॉट, अ‍ॅश्टन अगर, पॅट कमिन्स (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, नॅथन एलिस, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश हेझलवूड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मॅक्सवेल, केन रिचर्डसन, डॅनियल सॅम्स, स्टीव्ह स्मिथ, मॅथ्यू वेड, अ‍ॅडम झाम्पा.