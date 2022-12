IND vs BAN 3rd Odi Match: टीम इंडियात मोठा बदल, कुलदीप यादवला अखेरच्या क्षणी दिली संधी

India vs bangladesh 3rd Odi: टीम इंडिया (Team india) उद्या, 10 डिसेंबरला बांगलादेशविरुद्ध (IND vs BAN) खेळल्या जात असलेल्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना खेळणार आहे. या लढतीच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियामध्ये (Team India)अचानक मोठा बदल करण्यात आला आहे. गोलंदाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) याला संधी देण्यात आली आहे. आता कुलदीप मिळालेल्या संधीचं सोनं करणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

टी-20 वर्ल्ड कप 2022च्याही आधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या मालिकेत कुलदीप यादव दिसला होता. निवड समितीने आता पुन्हा एकदा कुलदीप यादव संधी दिली आहे. टीम इंडियातील अनेक खेळाडू जायबंद झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यात कर्णधार रोहित शर्मा याचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे आता टीम इंडिया गोलंदाजीच्या बळावर बांगलादेशविरुद्ध तिसरा व अंतिम लढतीसाठी मैदानात उतरणार आहे.

दरम्यान, कर्णधार रोहित शर्मा, दीपक चाहर (Deepak Chahar) आणि वेगवान गोलंदाज कुलदीप सेन (Kuldeep Sen) हे तीन दिग्गज खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे.रोहित शर्माच्या हाताच्या अंगठ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.दीपक चाहरसुद्धा हॅमस्ट्रींगच्या त्रासामुळे विश्राती घेत आहे. तर कुलदीप सेन हा पाठदुखीमुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे कुलदीप यादव याला टीम इंडियात संधी देण्यातत आल्याचं समजतं.

रोहित शर्माच्या हाताच्या अंगठ्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला बांगलादेशविरुद्धच्या अंतिम सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. आता रोहित शर्माच्या गैरहजेरीत के.एल. राहुलच्या नेतृत्त्वात टीम इंडिया मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे स्वतःच्या खेळावर फोकस करण्यासोबत टीमला दिशा देण्याचं ही काम के.एल.राहुलला करावं लागणार आहे.

याआधी के.एल. राहुल यांने एक कसोटी सामना, सहा एकदिवसीय सामने आणि एका टी-20 सामन्याचं कर्णधारपद भूषवले आहे. दरम्यान, बांगलादेशविरुद्ध तिसरा कसोटी सामना केवळ औपचारिक होणार आहे. बांगलादेशाने आधीचे दोन्ही सामने जिंकले असून मालिकेवर देखील आधीच नाव कोरलं आहे.

🚨 NEWS 🚨: Kuldeep Yadav added to #TeamIndia squad for the final ODI against Bangladesh. #BANvIND

Other Updates & More Details 🔽https://t.co/8gl4hcWqt7

— BCCI (@BCCI) December 9, 2022