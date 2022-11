IND vs BAN: भारत आणि बांगलादेश (India vs Bangladesh) यांच्यात बुधवारी ग्रुप-2 चा महत्त्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना अ‍ॅडलेडमध्ये होणार आहे. भारत (India)आणि बांगलादेश यांच्यातील हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 वाजता सुरू होईल. याआधी भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि केएल राहुलचा (KL Rahul) एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये विराट केएलला काही टिप्स देताना दिसतोय.Also Read - LIVE Streaming IND vs BAN T20 World Cup 2022 : भारत-बांगलादेशमध्ये आज महत्त्वाची लढत, केव्हा आणि कुठे पाहाता येणार?

भारत-बांगलादेश सामन्यापूर्वी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये विराट कोहली खराब फॉर्मचा सामना करत असलेल्या केएल राहुलला टिप्स देताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. सोबतच सोशल मीडिया यूजर्स यावर विविध कमेंट्स करत आहेत. दरम्यान सध्या केएल राहुल या स्पर्धेत अतिशय खराब फॉर्ममधून जात आहे. आतापर्यंत केएल राहुलला या स्पर्धेतील 3 सामन्यांत केवळ 22 धावा करता आल्या आहेत. Also Read - GST Collection: ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी कलेक्शन 16.6 टक्के वाढले, दुसऱ्यांदा केला मोठा विक्रम!

Brilliant from Virat Kohli, he is helping and having words with KL Rahul in the tough times. (Source – The Indian Express) pic.twitter.com/cyGAct7enX

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2022