IND vs BAN : दुसऱ्या वनडेमध्ये रोहित शर्माला दुखापत, पाहा बीसीसीआयने काय म्हटले?

IND vs BAN Rohit Sharma : भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात जखमी झाला. बांगलादेशच्या (Bangladesh) डावाच्या दुसऱ्याच षटकात रोहितने सिराजच्या (Siraj) चेंडूवर स्लिपमध्ये अनामूल हकची (Anamul Haque) कॅच सोडली. यादरम्यान त्याच्या हातालाही दुखापत झाली, त्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले. बीसीसीआयने (BCCI) रोहित शर्माच्या दुखापतीबाबत अपडेट देत ट्विट केले. बीसीसीआयने ट्विट केले की, ‘भारताचा कर्णधार रोहित शर्माला दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात फील्डिंग करताना अंगठ्याला दुखापत झाली. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी केली. तो आता स्कॅनसाठी गेला आहे.’

बांगलादेशने पहिला एकदिवसीय सामना एका विकेटने जिंकून तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. रोहित शर्माची दुखापत गंभीर असेल तर टीम इंडियासाठी तो मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण एकदिवसीय मालिकेला अजून एक सामना बाकी आहे, तसेच त्यानंतर दोन सामन्यांची टेस्ट सीरीज बाकी आहे. कसोटी मालिकेत टीम इंडियाचे नेतृत्व रोहित शर्मा करणार आहे.

Update: India Captain Rohit Sharma suffered a blow to his thumb while fielding in the 2nd ODI. The BCCI Medical Team assessed him. He has now gone for scans. pic.twitter.com/LHysrbDiKw

— BCCI (@BCCI) December 7, 2022