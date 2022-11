IND vs BAN, T20 World Cup 2022: टी-विश्वचषकात मंगळवारी भारताचा सामना बांगलादेशशी (IND vs BAN Adelaide match) होणार आहे. सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हा सामना भारतासाठी अतिशय सोपा असेल. कारण तुलनेने (IND vs BAN Adelaide Pitch Report) बांगलादेशचा संघ भारतीय संघापेक्षा डावा आहे. परंतु भारताच्या सेमीफायनलच्या स्वप्नांना अञलेडचे हवामान (India vs Bangladesh Adelaide Weather) पाणी फिरवू शकते. कारण अ‍ॅडलेडमध्ये सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे (Adelaide weather forecast) हा सामना वाहून जाण्याची दाट शक्यता आहे. अ‍ॅडलेडमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सतत पाऊस (Heavy rain forecast) सुरू आहे. बुधवारीही पावसाची शक्यता आहे. सामना वाहून गेल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक-एक गुणावर समाधान मानावे लागेल. यामुळे उपांत्य पेरीची गणितही बिघडू शकतात.Also Read - Team India: न्यूझीलंड दौऱ्यात टीम इंडियाचे नेतृत्व करणार 'हा' दिग्गज खेळाडू; रोहित, विराटला विश्रांती!

अ‍ॅडलेड वातावरण अपडेट (Ind Vs Ban Adelaide Weather Report)

अ‍ॅडलेडमध्ये खेळल्या जाणार्‍या या सामन्यापूर्वी पावसामुळे भारतीय चाहते चितेंत आहेत. अ‍ॅडलेडमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून सतत पाऊस पडत असून मंगळवारीही पाऊस आणि कडाक्याच्या थंडीतच टीम इंडिया सरावासाठी पोहोचली आहे. बुधवारीही पावसाचा जोर कायम राहणार असून त्यामुळे सामना रद्द होण्याची शक्यता आहे. हा सामना रद्द झाल्यास टीम इंडियाचा उपांत्य फेरीत सहज पोहोचण्याचा मार्ग बंद होऊ शकतो. अशी परिस्थितीत पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या कामगिरीवर भारताला अवलंबून राहावे लागू शकते.

गुणतालिकेत भारताचे स्थान (India’s position in points table)

ब गटात दक्षिण आफ्रिका 5 गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर तर टीम इंडिया 4 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. उपांत्य फेरीत आरामात पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाला बांगलादेश आणि झिब्वांबे या दोन्ही संघासोबतचे शेवटचे दोन्ही सामने जिंकणे आवश्यक आहे. बुधवारी टीम इंडिया बांगलादेशविरुद्ध खेळणार आहे. त्यामुळे टीम इंडियाला दोन गुण सहज मिळतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र पावसामुळे हा सामना रद्द झाला तर भारताला फक्त एका गुणावर समाधान मानावे लागेल.

खराब हवामानाचा सामना करण्यास तयार – द्रविड

भारताच्या सामन्याच्या दिवशी पाऊसाचा अडथळा आलेला नाही, त्यामुळे भारत भाग्यवान आहे, असे संघाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड म्हणाले आहेत. हा सामना पावसामुळे कमी षटकांचा झाला तरी त्यासाठी संघ तयार असल्याचे द्रविड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आम्ही नशीबवान आहोत कारण आम्ही तिन्ही सामने पूर्ण 20 षटकांचे खेळू शकलो, पण आमच्या हातात जे आहे तेच आम्ही करू शकतो. उद्याचे हवामान आव्हानात्मक असेल किंवा आम्हाला 10 किंवा 12 षटके खेळावे लागले तरी आम्ही त्यानुसार खेळू.”