IND vs ENG 2nd T20I: भारतीय संघाचे नेतृत्त्व मिळाल्यानंतर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एकापाठोपाठ एक मालिका जिंकत आहे. एजबॅस्टन टी-20 सामन्यात (IND vs ENG 2nd T20I) भारताने इंग्लंडवर 49 धावांनी दणदणीत विजय नोंदवला. या विजयासह भारताने मालिकेत 2-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. नियमित कर्णधार झाल्यानंतर रोहितची आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकण्याची ही सलग 19वी वेळ (Captain Rohit Sharma Record) आहे. या विजयासह हिटमॅन रिकी पाँटिंगच्या (Ricky Ponting) विक्रमाची बरोबरी करण्यापासून केवळ एक विजय दूर आहे. पाँटिंगच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने सलग 20 आंतरराष्ट्रीय सामने (Rohit Sharma Winning Record) जिंकले आहेत. तर रोहितच्या नेतृत्वाखाली भरताने गेल्या T20 विश्वचषकापासून सलग 19 सामने जिंकले आहेत.

भारताने सलग सहावी मालिका जिंकली

टी-20 विश्वचषकानंतर रोहित शर्माला भारतीय संघाचा कर्णधार बनवण्यात आले. त्यानंतर हिटमॅनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पराभवाची चव चाखलेली नाही. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडचा 3-0 असा पराभव केला. त्यानंतर वर्षाच्या सुरुवातीलाच एकदिवसीय आणि टी-20 मालिकेत वेस्ट इंडिजचा संघ भारताकडून क्लीन स्वीप झाला होता. त्यानंतर लगेचच श्रीलंकेचा संघ भारताच्या दौऱ्यावर आला त्यांनाही टीम रोहितने टी-20 मध्ये 3-0 आणि कसोटी मालिकेत 2-0 ने पराभूत केले.

इंग्लंडसमध्ये होते पहिले मोठे आव्हान

रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने यापूर्वी जिंकलेले सर्व सामने भारतीय भूमीवर झाले. हिटमॅनच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया परदेशी भूमीवर उतरण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अशा परिस्थितीत शर्माजींसमोर आव्हान खूपच खडतर होते. जॉस बटलरकडे अलीकडेच पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये इंग्लंडची कमान सोपवण्यात आली होती. आयपीएलमध्ये बॅक टू बॅक सेंच्युरी झळकावल्यानंतर बटलर या मालिकेत खेळत होता.

टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हन : रोहित शर्मा (कर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, रवींद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह आणि युझवेंद्र चहल.

इंग्लंड प्लेइंग इलेव्हन : जेसन रॉय, जोस बटलर (कर्णधार/विकेटकीपर), डेव्हिड मलान, लियाम लिव्हिंगस्टोन, हॅरी ब्रूक, मोईन अली, सॅम करन, डेव्हिड विली, ख्रिस जॉर्डन, रिचर्ड ग्लेसन आणि मॅथ्यू पार्किन्सन.