IND vs ENG : इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या टीम इंडियाला 5वा आणि शेवटचा (Team India) कसोटी सामना सुरू होण्यापूर्वीच आणखी एक धक्का बसला आहे. सलामीवीर आणि कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एजबॅस्टन कसोटीतून बाहेर पडला आहे. याआधी त्याचा सहकारी सलामीवीर आणि संघाचा उपकर्णधार केएल राहुल (KL Rahul) हा स्नायूंच्या दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून आणि या कसोटी सामन्यातून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्द कसोटी सामन्यातून भारताला दोन्ही प्रमुख सलामीवीरांशिवाय मैदानात उतरावे लागणार आहे.

रोहित शर्मा नियोजित कसोटी सामन्यातही खेळू शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इंग्लंडमधील लीसेस्टरशायरविरुद्धच्या सराव सामन्यादरम्यान रोहितला कोरोनाची लागण झाली होती. तेव्हापासून तो क्वारंटाईनमध्ये आहे. आता रोहितच्या अनुपस्थितीत वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jaspreet Bumrah) भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकतीच भारतीय खेळाडूंसोबत टीम मॅनेजमेंटची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत जसप्रीत बुमराहही उपस्थित होता. इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि अंतिम कसोटी सामन्यात रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीबद्दल सर्व खेळाडूंना कळवण्यात आले असून बुमराह संघाची धुरा सांभाळणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

Rohit Sharma will miss the fifth test (against England) and Jasprit Bumrah will lead the Indian side. He has been informed about this in the team meeting: Sources

