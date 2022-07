IND vs ENG Birmingham Test : पाचव्या कसोटीत अवघ्या 98 धावांवर 5 विकेट गमावणाऱ्या भारतीय संघाने (Team India) या सामन्यात सर्वबाद 416 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. ऋषभ पंतने (Rishabh Pant) पहिल्या दिवशी टीम इंडियासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने 111 चेंडूत 146 धावा केल्या, तर जडेजाने (Ravindra Jadeja) 83 धावांची मोठी खेळी खेळून भारताला सन्मानजक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. अखेरीस कर्णधार जसप्रीत बुमराहने (Skipper Jasprit Bumrah) नाबाद 31 धावांची खेळी करून भारताची धावसंख्या 400 च्या पार पोहचवली. या सामन्यात ऋषभ पंत आणि रवींद्र जडेजाच्या शतकी खेळीने संघाला सन्मानजनक धावसंखेपर्यंत पोहचवले. पण या दोन खेळाडूंपेक्षा सध्या टीम इंडियाचा नवा कर्णधार जसप्रीत बुमराहीच जोरदार चर्चा आहे. कारण बुमराह फलंदाजीला येताच त्याने नवा इतिहास रचला (Jaspreet Bumrah’s historic performance) आहे. कर्णधार जसप्रीत बुमराहने 16 चेंडूत 31 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या खेळीमुळे शनिवारी भारताला 400 धावांचा टप्पा पार करण्यात यश आले.Also Read - IND vs ENG : टीम इंडियाला धक्का, रोहित शर्मा कसोटीतून बाहेर, जसप्रीत बुमराहकडे कर्णधारपद

पाचव्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी जसप्रीत बुमराह टीम इंडियासाठी फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्याने ऐतिहासिक खेळी खेळली. बुमराहने इंग्लंडचा आघाडीचा गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडची जोरदार धुलाई केली. इंग्लंडसाठी 84 वे षटक टाकणाऱ्या ब्रॉडच्या गोलंदाजीवर बुमराहने जोरदार हल्ला चढवला आणि 35 धावा ठोकल्या. बुमराहची ही खेळी कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास बनली आहे. कारण आजपर्यंत कोणत्याही फलंदाजाला कसोटी क्रिकेटमध्ये एका षटकात इतक्या धावा करता आलेल्या नाहीत.

World record alert: 35 runs in a single over – Bumrah is the hero. pic.twitter.com/B43Ic5T9mD

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 2, 2022