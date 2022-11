IND Vs ENG Semi-Final 2, T20 WC 2022 LIVE: टीम इंडिया Vs इंग्लंड आज काट्याची लढत, थोड्याच वेळात टॉस

LIVE India vs England, Semi-Final Match, T20 World Cup 2022: टीम इंडिया आणि इंग्लंडमध्ये (India vs England Match) गुरुवारी अ‍ॅडलेडमध्ये adelaide टी -20 वर्ल्डकप 2022 मधील (T20 World Cup) दुसरा सेमीफायनल (Semi-final Match) रंगणार आहे. ही लढत उभय संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण विजेता संघ थेट फायनलमध्ये पोहोचणार आहे. पाकिस्तान संघ आधीच फायनलमध्ये पोहोचला आहे.

टीम इंडिया Vs इंग्लंड

LIVE Score India vs England, Semi Final 2 Match, T20 World Cup 2022: टी- 20 वर्ल्ड कपच्या दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्यात टीम इंडिया आणि इंग्लंड (India vs England) एकमेकांच्या विरोधात मैदानात उतरणार आहे. भारत ग्रुप 2 मध्ये टॉपवर (Ind vs Eng live streaming) आहे. तर इंग्लंड संघ टीम ग्रुप 1 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.आजचा विजेता संघ थेट रविवारी होणाऱ्या फायनलमध्ये धडक देणार आहे. फायनलमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध विजेत्या संघाला दोन हात करावे लागणार आहे. कारण पाकिस्तानने बुधवारी न्यूझीलंडवर नमवून तिसऱ्यांदा फायनलपर्यंत मजल मारली आहे. थोड्याच वेळात या महालढतीचा नाणेफेक होईल. दुपारी दीड वाजता लढतीला सुरूवात होईल.

टीम इंडियाविरुद्ध इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या सेमिफायनलकडे संपूर्ण जगातील क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे. अॅडलेडमध्ये टीम इंडियाचा विजयी रथ रोखण्यासाठी इंग्लंड संघ पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. मात्र, या लढतीवर पावसाचं सावट आहे.

अशा असतील दोन्ही टीम –

टीम इंडिया – रोहित शर्मा (कॅप्टन), लोकेश राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद शमी.

इंग्लंड – जोस बटलर (कॅप्टन), मोईन अली, अॅलेक्स हेल्स, हॅरी ब्रूक, सॅम करन, ख्रिस जॉर्डन, लियाम लिव्हिंगस्टोन, डेव्हिड मलान, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, बेन स्टोक्स, रीस टोपले, डेव्हिड विली, ख्रिस वोक्स, मार्क वुड.