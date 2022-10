IND vs NED, T20 World Cup 2022 : टी-20 विश्वचषकात पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर (ICC T20 World Cup 2022) गुरुवारी 27 ऑक्टोबरला भारताचा सामना नेतरलँडशी (India vs Netherlands match) होणार आहे. भारतासारख्या अनुभवी संघासमोर नेदरलँडचा संघ (Sydney rain forecast) कमकुवत मानला जात आहे. त्यामुळे या सामन्यात भारताचा विजय निश्चित मानला जात आहे. परंतु सामन्यावेळी पाऊस आला (Pitch Report Of Sydney Cricket Ground) तर भारताच्या हातून दोन गुण जाऊ शकतात. हवामानाच्या अंदाजानुसार सिडनीमध्ये ढगाळ वातावरण (sydney weather forecast) असून भारत विरुद्ध नेदरलँड सामन्यात पाऊस येण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर सामना रद्द होऊ शकतो आणि दोन्ही संघाना प्रत्येकी एक गुण दिला जाऊ शकतो.Also Read - India vs Netherlands: नेदरलँडविरुद्धचा सामना भारताच्या हातून निसटण्याची शक्यता, हे आहे कारण

कधी आणि कुठे खेळला जाईल सामना? (India vs Netherlands match time)

टी-20 विश्वचषक 2022 च्या सुपर-12 मधील भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात गुरुवारी 27 ऑक्टोबर रोजी होणार सामना आहे. हा सामना सिडनीच्या सिडणी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12.30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. हा सामना तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर वेगवेगळ्या भाषांमध्ये पाहू शकता. तसचे या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग डिस्ने हॉटस्टारद्वारे मोबाईलवर पाहता येईल. Also Read - Super 12 Round, T20 World Cup 2022 : सुपर-12 फेरीतील संघ ठरले! येथे पाहा पुढील वेळापत्रक आणि निकाल

सिडनीतील हवामानाचा अंदाज (Sydney weather forecast)

सिडनीतील हवामानाच्या ताज्या रिपोर्टनुसार सकाळी 8:30 पासून सुरू होणाऱ्या बांगलादेश विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान 70 ते 75 टक्के पाऊसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारताच्या सामन्यादरम्यान पाऊस पडणार नाही अशी केवळ आपण आशा करू शकतो. दरम्यान ताज्या रिपोर्टनुसार सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर भारत विरुद्ध नेदरलँड सामन्यादरम्यान खेळात पावसामुळे अडथळा येण्याची शक्यता नाही. या रिपोर्टवर विश्वास ठेवला तर ही चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. Also Read - T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियात नाराज भारतीय संघाने सरवाकडे फिरवली पाठ, काय आहे प्रकरण?

सिडनीच्या खेळपट्टीची स्थिती (SGC Pitch Report)

सिडनी क्रिकेट स्टेडियमच्या पिच रिपोर्टविषयी बोलायचे झाल्यास ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त मानली जाते. या खेळपट्टीवरील बहुतेक सामने हाय स्कोअरिंग झाले आहेत. येथे फलंदाजांना वेग आणि उसळी दोन्ही मिळतात. त्यामुळे चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. गोलंदाजीचा विचार केला तर ही खेळपट्टी फिरकीपटूंसाठी काही प्रमाणात उपयुक्त आहे. या खेळपट्टीवर टीम इंडिया दोन प्रमुख फिरकीपटूंसह उतरू शकते. त्यामुळे अष्टपैलू अक्षर पटेलला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच युझवेंद्र चहलही सिडनीमध्ये सराव करताना दिसला आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडच्या खेळपट्टीवर धावांचा पाऊस पडतो. त्यामुळे नेदरलँड्सविरुद्ध भारतीय फलंदाज मोठ्या प्रमाणात चौकार आणि षटकार ठोकतील अशी शक्यता आहे. हा सामना हाय स्कोरिंग होईल अशी अपेक्षा आहे. खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करणारा संघ 170 ते 180 च्या दरम्यान धावा करू शकतो. सिडनीच्या या खेळपट्टीवर सरासरी 160 धावां होतात.