Ind Vs Nz 2nd T20: टीम इंडियाचा मोठा विजय! न्यूझीलंडवर 65 धावांनी मात

Ind Vs Nz 2nd T20: तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेती दुसऱ्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 65 धावांनी पराभव केला आहे. या विजयासह टीम इंडियाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, मात्र दुसऱ्या सामन्यात भारताने मोठा विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेतली. आता शेवटचा सामना जिंकून मालिका 2-0 ने आपल्या नावार करण्याची भारताकडे संधी आहे. तर किवी संघ शेवटचा सामना जिंकून मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सोडवण्याचा प्रयत्न करेल.

तत्पूर्वी सूर्यकुमार यादवच्या नाबाद 111 धावांच्या जोरावर टीम इंडियाने न्यूझीलंडसमोर 192 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून ईशान किशनने 36 धावा आणि हार्दिक पांड्या आणि श्रेयसने 13-13 धावांची खेळी केली. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडचा संघ 126 धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून दीपक हुडाने शानदार गोलंदाजी करत 10 धाव देऊन चार बळी घेतले. न्यूझीलंडकडून टीम साऊदीने तीन आणि लोकी फर्ग्युसनने दोन गडी बाद केले, तर भारतीय संघात पुनरागमन करणाऱ्या युजवेंद्र चहलने 26 धावांत 2 बळी घेतले.

