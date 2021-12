मुंबई : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium, Mumbai) भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन कसोटी मालिकेतील दुसरा (Ind vs NZ 2nd Test) आणि शेवटचा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यातील पहिल्या डावात भारताने 325 धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून (Ind vs NZ) फिरकीपटी एजाज पटेलने सर्व 10 विकेट घेत भारताला धक्का दिला. यानंतर भारतीय संघानेही एजाजच्या ‘दस का पंच’ला जोरदार प्रत्युत्तर देत न्यूझीलंडला अवघ्या 62 धावांत ऑलआऊट केले. भारतीय भूमीवर कोणत्याही संघाने केलेली न्यूझीलंडची ही सर्वात कमी धावसंख्या ठरली आहे.Also Read - India vs New Zealand, 2nd Test: फिरकीपटू एजाज पटेलचा विश्वविक्रम! एकाच डावात घेतल्या भारताच्या 10 विकेट, अनिल कुंबळेची बरोबरी

भारतीय संघाविरुद्धच्या (India vs New Zealand, 2nd Test) संघाची 62 ही सर्वात कमी धावसंख्या तर आहेच शिवाय भारतात खेळल्या गेलेल्या कोणत्याही कसोटीतील कोणत्याही संघाची ही सर्वात कमी धावसंख्या आहे. तसेच वानखेडे स्टेडियमवर कोणत्याही संघाने केलेली ही सर्वात कमी कसोटी धावसंख्या ठरली आहे आणि न्यूझीलंडच्या नावावर हा नकोसा विक्रम झाला आहे. एजाज पटेलच्या विक्रमी दहा विकेट्सने टीम इंडियाला 325 धावांत गुंडाळल्यानंतर पाहुण्या संघाच्या फलंदाजीला सुरुवातीच्या षटकात कोणतीही धार दिसली नाही.

