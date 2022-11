Ind Vs NZ 3rd T20 Series: पावसामुळे तिसरा सामना टाय, भारताने मालिका 1-0 ने जिंकली टी-20 मालिका

Ind Vs NZ 3rd T20 Series: तिसरा टी-20 सामना टाय झाला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारतीय संघाने हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्त्वात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 1-0 ने जिंकला आहे.

पावसामुळे तिसरा सामना टाय

Ind Vs NZ 3rd T20 Series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-20 सामना (Ind Vs Nz 3rd T20) पावसामुळे बरोबरीत सुटला आहे. यामुळे टीम इंडियाने तीन सामन्यांची मालिका 1-0 अशी जिंकली (India won the T20 series 1-0 against new zealand) आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दुसरा सामना टीम इंडियाने जिंकला होता. त्यानंतर तिसार सामना सुरू होण्यास खराब हवामानामुळे (Third match tied due to rain) उशीर झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडने पूर्ण 20 षटके खेळून. भारतासमोर विजयासाठी 161 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष गाठण्यासाठी भारतीय संघ (India Vs New Zealand 3rd T20 Series) फलंदाजीला आला तेव्हा 9व्या षटकात पाऊस आला. त्यामुळे डकवर्थ लुईन नियमाप्रमाणे या सामन्याचा निर्णय लागला आणि या नियमाप्रमाणे सामना टाय झाला.

न्यूझीलंडमध्ये सलग दुसरा मालिका विजय

न्यूझीलंडच्या भूमीवर टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा टी-20 मालिका विजय आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये टीम इंडियाने टी-20 मालिका 5-0 ने जिंकून इतिहास रचला होता. न्यूझीलंडचा नियमित कर्णधार केन विल्यमसन तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात खेळत नव्हता. टीम साऊदीने न्यूझीलंडचे नेतृत्व केले होते. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 19.4 षटकांत सर्वबाद 160 धावांवर न्यूझीलंडचा डाव आटोपला.

India finish on par with the DLS score and the match ends in a tie 👀 🇮🇳 take the series 1-0 👏 📝 Scorecard: https://t.co/UAVgFPPafs pic.twitter.com/Zttel3CUcM — ICC (@ICC) November 22, 2022

डकवर्थ लुईन नियमाने सामना टाय

प्रत्युत्तरात भारतीय संघाची सुरुवातही चांगली झाली नाही आणि इशान किशन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या रूपाने 4 विकेट लवकर पडल्या. मात्र पावसामुळे डकवर्त लुईस नियमाप्रमाणे हा सामना टाय घोषित करण्यात आला. टीम इंडियाने ही मालिका 1-0 ने आपल्या नावावर केली.

हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली जिंकली मालिका

भारतीय संघाने हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली ही मालिका जिंकली आहे. या मालिकेसाठी बहुतांश वरिष्ठ खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली होती. विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि आर अश्विन या खेळाडूंनी या मालिकेत भाग घेतलेला नाही. आता भारतीय संघ किवी संघासोबत 3 वनडेही खेळणार आहे. वनडे मालिकेसाठी शिखर धवनकडे भारतीय संघाचं कर्णधारपद असेल.