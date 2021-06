साउथम्पटन : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना (WTC Final) साउथम्पटन येथील रोज बाऊल मैदानावर खेळला जात आहे. पहिल्या दिवशी पावसाच्या व्यत्ययामुळं सामना सुरुच झाला नाही. त्यानंतर आज केन विल्यमसनने (Kane Williamson) नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी पावसामुळे टॉस देखील होऊ शकला नाही. या सामन्यात भारतीय संघ ब्लॅक आर्म्बँड (शर्टच्या बाहीवर काळी फीथ बांधून) घालून मैदानात उतरला आहे. यामागील कारण ऐकूण तुम्ही भावुक व्हाल. Also Read - IND vs NZ, WTC 2021: दोन्ही संघांच्या अंतिम 15 खेळाडूंची नावं जाहीर; टीम इंडियात या खेळाडूला स्थान नाही

महान धावपटू मिल्खा सिंग यांचं 18 जूनच्या रात्री निधन झालं. त्यामुळं भारतीय संघानं हातावर काळी पट्टी बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिल्खा सिंग यांनी कोव्हिड-19 वर मात केली होती. मिल्खा सिंग यांचा 400 मीटरचा विक्रम 38 वर्षे, तर 400 मीटर आशियाई विक्रम 26 वर्षे कायम होता. मिल्खा सिंग यांच्या पश्चात तीन मुली डॉ. मोना सिंग, अलिजा ग्रोव्हर, सोनिया सांवल्का आणि मुलगा जीव मिल्खा सिंग सिंह आहे. 14 वेळा आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन असलेले गोल्फर जीव वडिलांप्रमाणेच पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित आहेत. (ICC World Test Championship Final 2021 India vs New Zealand)

सामना सुरू होण्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने दिग्गज धावपटू मिल्खा सिंगच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. कोहलीने ट्विटरवर लिहिले की, "एक गौरवपूर्ण वारसा. ज्याने संपूर्ण देशाला श्रेष्ठ होण्याची प्रेरणा दिली. कधीही हार न मानणे आणि स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी देशाला प्रेरित केले. रेस्ट इन पीस. तुम्ही कायम लक्षात राहाल." शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता मिल्खा सिंग यांच्यावर संपूर्ण सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. (ICC World Test Championship Final 2021 India vs New Zealand)

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यासाठी घोषित केलेल्या संघात भारताने बदल केलेला नाही. आर अश्विन आणि रवींद्र जडेजा या दोन्ही फिरकीपटूंना संघात स्थान देण्यात आलं आहे. न्यूझीलंडने कॉलिन डी ग्रँडहॉम, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, नील वॅगनर आणि काईल जेमीसन यांच्या वेगवान हल्ल्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. (ICC World Test Championship Final 2021 India vs New Zealand)

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कर्णधार), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (यष्टिरक्षक), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह.

न्यूझीलंड (प्लेइंग XI): टॉम लॅथम, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन (कर्मधार), रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, बीजे वॉटलिंग (यष्टीरक्षक), कॉलिन डी ग्रँडहोम, काइल जॅमीसन, नील वॅगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट.