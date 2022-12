Ind Vs NZ Pitch Report: भारतासाठी 'करो या मरो'चा सामना, क्राइस्टचर्चची खेळपट्टी ठरेल गेमचेंजर

Ind Vs NZ Pitch Report: क्राइस्टचर्चमधील सामना जिंकून तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत बरोबरी साधण्याचा टीम इंडियाचा प्रयत्न असेल. परंतु क्राइस्टचर्चमधील खेळपट्टी गेम चेंजर ठरू शकते. जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज.

भारतासाठी 'करो या मरो' असा सामना

Ind Vs NZ Pitch Report: भारत आणि न्यूझीलंड (India Vs New Zealand) यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना (Ind Vs Nz 3rd ODI) क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल (Hagley Oval) खेळपट्टीवर खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया या मालिकेत 1-0 ने पिछाडीवर आहे. मालिकेतील पहिला सामना (Christchurch pitch Report) न्यूझीलंडने जिंकला होता, तर दुसरा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला. आता तिसरा सामना (India Vs New Zealand Pitch Report) जिंकून मालिकेत बरोबरी करण्याची न्यूझीलंडकडे संधी आहे.

करो या मरो अशी परिस्थिती भारतासाठी असली तरी या सामन्यात हवामान देखील महत्वाचे ठरणार आहे. पाऊस आला तर भारतला ही सीरीज 1-0ने गमवावी लागेल. तसेच या मैदानावरील खेळपट्टी (Hagley Oval Pitch Report) कशी आहे आणि आतापर्यंत येथे काय रेकॉर्ड झाले हे जाणून घेऊया.

हवामान आणि खेळपट्टी

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना क्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल येथे खेळवला जाईल. या खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळते. बुधवारी येथे जोरदार वारा आणि पावसाचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वेगवान गोलंदाजांसाठी ही परिस्थिती अनुकूल असेल. वेगवान गोलंदाजांना पहिल्या 10 षटकांमध्ये स्विंग मिळेल. मधल्या षटकांमध्ये फिरकीपटूंनाही चांगली संधी मिळू शकते परंतु यासाठी त्यांची लांबी अचूक असणे आवश्यक आहे. फलंदाजांसाठी पहिली 10 ते 15 षटके टिकून खेळणे आवश्यक आहे. विकेटवर स्थिरावल्यानंतर नंतर मोठे फटके खेळणे सोपे होईल.

प्रथम फलंदाजी महत्त्वाची

हेगले ओव्हलवर स्टेडियमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फायदा होतो ही जरी वस्तूस्थिती असेल तर दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणारे संघ देखील या मैदानावर विजयी होऊ शकतात. या मैदानावर आता पर्यंत 15 एकदिवसीय सामने खेळवण्यात आले आहे. यापैकी 8 सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणारा संघ विजयी झाला आहे, तर 7 वेळा दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणारा संघाने विजय मिळवला आहे.

कधी आणि कुठे पाहता येईल सामना?

न्यूझीलंड विरुद्ध भारत अखेरचा आणि तिसरा एकदिवसीय सामना बुधवारी 30 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. हा सामना हॅगली ओव्हल क्राइस्टचर्च मैदानावर खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 7 वाजता (IST) सामन्याला सुरुवात होईल तर नाणेफेक सकाळी 6.30 वाजता होईल. भारतात अॅमेझॉन प्राइम अॅप आणि वेबसाइटवर सामन्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल, तर डीडी स्पोर्ट्स चॅनलद्वारे तुम्ही डीडी फ्री डिशवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.