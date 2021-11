जयपूर : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारताने 5 विकेटनी न्यूझीलंडवर मात केली आहे. जयपूरच्या सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) हा सामना खेळला गेला. या सामन्यातील विजयासोबतच टीम इंडियाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यासह भारताने आता या मालिकेतील पुढील सामने 19 आणि 21 नोव्हेंबरला होणार आहेत.Also Read - IND vs NZ T20 Live Score: सुर्यकुमार यादव, रोहित शर्माची दमदार खेळी, भारताची न्यूझीलंडवर 5 विकेटने मात

4⃣8⃣ Runs

3⃣6⃣ Balls

5⃣ Fours

2⃣ Sixes

Captain @ImRo45 narrowly missed out on his fifty but set the ball rolling for #TeamIndia in the chase. 👍 #INDvNZ @Paytm

Watch his fine knock 🎥 🔽

