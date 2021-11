रांची : न्यूझीलंडचा अर्धवेळ कर्णधार टीम साऊथी (Tim Southee) टी-20 मालिकेत (T-20 series) 2-0 ने पराभवानंतर निराश झाला आहे. संघाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे आलेला मानसिक थकवा आणि वातावरणाशी जुळवून घेऊ न शकल्यामुळे हा पराभव झाला अस साउथीने म्हटले आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने (Team India) टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या खराब कामगिरीसाठी व्यस्त वेळापत्रक आणि मानसिक थकवा हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. पाहुण्या संघाला आता कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens) भारताविरुद्धच्या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळायचा आहे. (IND vs NZ T20: We couldn’t adapt to the environment, Tim Southee raises issue of busy schedule after After losing T-20 series)Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match: भारताने घेतला विश्वचषकातील पराभवाचा बदला, न्यूजीलंडवर 5 विकेटने मात, मालिकेत 1-0 ने आघाडी

T20 विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळल्याच्या अवघ्या तीन दिवसांनंतर न्यूझीलंड संघाने 14 नोव्हेंबर रोजी भारतात पहिला T20 सामना खेळला. टीम साऊदी म्हणाला, "टी-20 वर्ल्ड कपनंतरचे वेळापत्रक खूप व्यस्त होते. आम्हाला परिस्थितीशी जुळवून घेता आले नाही. येथे जोरदार दव पडल्याने दोन्ही संघांवर त्याचा परिणाम झाला. मी नेहमी ओल्या चेंडूनेच सराव करू शकत नाही त्यामुळे हे कठीण होते. विजयाचे श्रेय भारतालाच जाते, त्यांनी लवकर विकेट घेऊन आमच्यावर दबाव आणला. आमच्या फिरकीपटूंना चेंडूवर पकड बसवता आली नाही."

कोलकात्यातील पुढील सामना ही आता औपचारिकता असेल. परंतु साऊदीला आशा आहे की दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होण्यापूर्वी त्यांचा संघ या मालिकाचे शेवट विजयाने करले. रांची कसोटीत भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. किवी संघाने निर्धारित 20 षटकात 6 गडी गमावून 153 धावा केल्या. रोहित शर्मा आणि केएल राहुलच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने 16 चेंडू आधी सामना जिंकला.