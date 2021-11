मुंबई: T20 विश्वचषक 2021 (T20 World Cup 2021) नंतर न्यूझीलंडविरुद्ध (IND vs NZ) सुरू होणाऱ्या घरच्या T20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय संघाचा नवा कर्णधार म्हणून अनुभवी सलामीवीर रोहित शर्माची निवड (Rohit Sharma New T20I Captain for Team India) करण्यात आली आहे. तर रोहित शर्माचा सहकारी सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलकडे (KL Rahul) उपकर्णधारपदाची जबाबादरी देण्यात आली आहे.Also Read - मोठी बातमी! टी-20 सोबतच कसोटीमध्येही Rohit Sharma कडे कर्णधारपद, Virat Kohli ला विश्रांती

नुकतेच टी-20 फॉरमॅटमधून कर्णधारपद सोडलेल्या विराट कोहलीला (Virat Kohli) या मालिकेत विश्रांती देण्यात आली आहे. या विश्वचषकाच्या सुरुवातीलाच विराटने या स्पर्धेनंतर तो या फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी घेणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र या विश्रांतीनंतर तो या फॉरमॅटमध्ये खेळाडू म्हणून खेळताना दिसणार आहे.

टीम इंडियामध्ये रोहित शर्माला (Rohit Sharma) कर्णधारपद मिळणे म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात असल्यासारखे आहे. या विश्वचषकात विराटच्या कर्णधारपदाव्यतिरिक्त मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांचाही प्रशिक्षकपदाचा कार्यकाळ संपला आहे. माजी भारतीय कर्णधार आणि महान फलंदाज राहुल द्रविडची (Rahul Dravid) टीम इंडियाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता क्रिकेटच्या छोट्या फॉरमॅटमध्ये विराट-शास्त्री ऐवजी रोहित-राहुल जोडी अॅक्शन करताना दिसणार आहे.

टी-20 विश्वचषकानंतर यावेळी अनेक नव्या चेहऱ्यांना भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. आयपीएलच्या उत्तरार्धात आपल्या खेळाने सर्वांची मने जिंकणारा युवा अष्टपैलू व्यंकटेश अय्यरलाही (Venkatesh Iyer) प्रथमच भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. याशिवाय रुतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad), आवेश खान, हर्षल पटेल या चेहऱ्यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.

बीसीसीआयच्या वरिष्ठ निवड समितीने आज या नव्या संघाची निवड केली आहे. रोहित शर्माकडे कर्णधारपद सोपवून पुढील वर्षी ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या तयारीसाठी बीसीसीआय आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.

ही आहे नवी टीम इंडिया:

रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), रुतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), व्यंकटेश अय्यर, युझवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.