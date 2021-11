मुंबई : गुरुवारपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेपूर्वी (India vs New Zealand Test Series) केएल राहुलच्या (KL Rahul) रूपाने टीम इंडियाला धक्का बसला आहे. डाव्या मांडीला दुखापत झाल्यामुळे राहुल आगामी दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. राहुलच्या जागी युवा फलंदाज सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) संघात स्थान मिळाले आहे. (KL Rahul Ruled Out of Test Series Against New Zealand)Also Read - Team India For T20 World Cup 2021: टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर; पाहा संघात कोणाला स्थान, कोणाला डच्यू

स्टार युवा सलामीवीर फलंदाज केएल राहुलला (KL Rahul) नुकतीच इंग्लंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या कसोटी मालिकेत पुनरागमन करण्याची संधी मिळाली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या या फलंदाजाने इंग्लंडमध्ये खेळलेल्या 4 कसोटी सामन्यांमध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावून आपले पुनरागमन पूर्ण केले. परंतू आता तो घरच्या कसोटी मालिकेतून बाहेर पडला आहे. (KL Rahul Ruled Out of Test Series Against New Zealand)

बीसीसीआयने (BCCI) जारी केलेल्या प्रसिद्धीमध्ये याबाबत माहिती देताना असे सांगण्यात आले आहे की, आता राहुल पुनर्वसनासाठी एनसीएमध्ये जाणार आहे आणि येथे तो त्याच्या फिटनेसवर काम करेल तसेच दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याची तयारी करेल. Also Read - New Zealand ने 22 वर्षांनतर England मध्ये जिंकली टेस्ट सीरीज; कसोटी क्रमवारीत पहिल्या स्थानी धडक

न्यूझीलंडसोबतची दोन सामन्यांची आगामी कसोटी मालिका 25 नोव्हेंबरपासून कानपूरमध्ये सुरू होईल. मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 3 डिसेंबरपासून मुंबईत खेळवला जाईल. राहुलच्या दुखापतीनंतर काळजीवाहू कर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आता या स्थानावर शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि मयांक अग्रवाल (Shubman Gill) या जोडीला संधी देऊ शकतो. या मालिकेत नियमित सलामीवीर रोहित शर्माला (Rohit Sharma) विश्रांती देण्यात आली आहे.

न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय कसोटी संघ

भारत : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकर्णधार), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.