IND Vs Pak Live Streaming : टी- 20 वर्ल्ड कपमध्ये (T-20 World Cup) आज खेळल्या जाणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याकडे (India Vs Pakistan) सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. हा सामना ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नमधील क्रिकेट ग्राऊंडवर (Melbourne Cricket Ground) खेळला जाणार आहे. या दोन्ही टीममधील महामुकाबला पाहण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानमधील क्रिकेटप्रेमी (Cricket Lovers) खूपच उत्सुक आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचे सावट होते पण आता मेलबर्नमधील पावसाचे वातावरण दूर झाले असून सामन्यात कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे दिसून येत आहे.Also Read - LIVE Ind vs Pak Match Updates: पाकिस्तानला मोठा झटका! अर्शदीपच्या चेंडूवर बाबर आझम शून्यावर बाद

टी- 20 वर्ल्ड कपमधील भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही टीमचा हा पहिलाच सामना असणार आहे. त्यामुळे पहिल्याच सामन्यात आपली टीम जिंकावी यासाठी दोन्ही टीममधील खेळाडूंचे प्रयत्न आहे. टीम इंडियाला वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पाकिस्तानविरुद्ध फक्त एकच पराभव पत्करावा लागला होता. मागच्या वर्षी दुबईमध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये पाकिस्तानने भारताचा 10 गडी राखून पराभव केला होता. यावेळीचा सामना हा ऑस्ट्रेलियामध्ये होत आहे आणि महत्वाचे म्हणजे पाकिस्तानने आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियात एकही T20 सामना जिंकलेला नाही. त्यामुळे या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. Also Read - IND vs PAK T20 Live: भारत वि. पाकिस्तान आज मेलबर्नमध्ये महामुकाबला, 1 लाख प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत रंगणार सामना!

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील T20 वर्ल्डकप सामना रविवार 23 ऑक्टोबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 वाजता होणार आहे. मेलबर्नच्या MCG मध्ये हा सामना रंगणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील महामुकाबला पाहण्यासाठी 1 लाख प्रेक्षक प्रत्यक्ष मैदानामध्ये उपस्थित राहणार आहेत. तर जवळपास 30 कोटी प्रेक्षक टीव्ही (TV) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या (Digital Platforms) माध्यमातून सामना पाहण्याचा आनंद घेणार आहेत. Also Read - IND vs PAK Melbourne Weather: भारत वि. पाकिस्तान महामुकाबला आज, MCG वर सूर्यप्रकाश चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! १ वाजता होणार टॉस

इथे पाहा लाईव्ह सामना –

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर (Star Sports Network) पाहता येणार आहे.

इथे पाहा सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग –

तुम्ही हॉटस्टारवर (Hotstar) भारत विरुद्ध यांच्यातील सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग पाहू शकता.

इथे पाहा फ्रीमध्ये सामना –

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना DD Sports वर लाइव्ह दाखवण्यात येणार आहे. तुम्ही हा सामना याठिकाणी फ्रीमध्ये बघू शकता.