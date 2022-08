IND vs PAK Asia Cup 2022 : आशिया कप 2022 सुरू झाला आहे. दरम्यान रविवारी 28 ऑगस्ट रोजी या स्पर्धेतील टीम इंडिया आणि पाकिस्तान हा सर्वात हाय होल्टेज सामना होणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांची तयारी पूर्ण झाली आहे. दुबईत होणार्‍या या सामन्यापूर्वी (Match against Pakistan) भारतीय कर्णधार रोहित शर्माने पत्रकार परिषद घेतली आणि संघाच्या प्लेइंग 11 बाबत (Team India Playing XII) महत्त्वाची माहिती दिली. तसेच रोहितने विराट (Rohit Sharma) कोहलीच्या फॉर्मबाबतही महत्त्वाचे अपडेट दिले.Also Read - Virat Kohli and Shaheen Afridi: दुखापतग्रस्त शाहीन आफ्रिदीला भेटला विराट कोहली, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

प्लेइंग 11 बाबत काय म्हणाला रोहित

पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाच्या पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात प्लेइंग 11 बाबत बोलताना रोहित शर्मा म्हणाला, 'आम्ही खेळपट्टी पाहिली आहे, त्यावर भरपूर गवत आहे. त्यामुळे सामन्याच्या दिवशी खेळपट्टी कशी आहे हे पाहावे लागेल. प्लेइंग-11 कोणती असेल हा निर्णय तेव्हाच्या परिस्थितीनुसार घ्यावा लागेल. इथे नाणेफेक खूप महत्त्वाची ठरणार आहे". तसेच आजचा सामना बघू आणि मग त्याबाबत अंदाज घेऊ, असं रोहित म्हणाला.

हा स्फोटक गोलंदाज खेळणार?

टीम इंडियाचा स्फोटक फलंदाज दिनेश कार्तिकने अलीकडच्या काळात चमकदार कामगिरी केली आहे. रोहित शर्माने दिनेश कार्तिकबाबत बोलताना सांगितले की, 'आम्हाला दिनेश कार्तिकचे कौशल्य माहीत आहेत. संघातून वगळण्यापूर्वीही त्याने काही चांगल्या खेळी खेळल्या होत्या. परतल्यापासून त्याने खूप प्रभावित केले आहे". पुढे बोलताना रोहितने सांगितले की, कार्तिक खेळणार की नाही यावर आम्ही काहीही सांगू शकत नाही. आयपीएल 2022 पासून मॅच फिनिशर म्हणून दिनेश कार्तिकचा संघात समावेश केला जात आहे आणि तो हा सामना खेळण्याचा मोठा दावेदार आहे, असे रोहित म्हणाला.

विराट कोहलीवर सर्वांच्या नजरा

विराट कोहली (Virat Kohli) दीर्घ विश्रांतीनंतर संघात पुनरागमन करत आहे. विराटबद्दल बोलताना रोहित म्हणाला, 'विराट सरावात खूप चांगलाच दिसत आहे. तो खूप मेहनत घेत आहे. त्याच्या फलंदाजीत कोणताही बदल झालेला नाही. तो महिनाभरानंतर येतोय त्यामुळे तो अधिक फ्रेश दिसत आहे". दरम्यान सघातून विराट कोहली सध्या खराब फॉर्ममधून जात आहे. परंतु तो या सामन्यात उत्तम कामगिरी करेल अशी सर्वांना आशा आहेत. त्यामुळे सर्व भारतीय क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष विराटच्या फॉर्मवर आहे.