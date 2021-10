मुंबई: भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यात 24 ऑक्टोबरला होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाच्या (T20 World Cup 2021) सामन्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तान भारताला कधीच हरवू शकला नाही. अशा स्थितीत बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील संघावर विजय नोंदवण्यासाठी खूप दबाव असेल. तर विराट कोहलीच्या नेतृत्वातील भारतीय संघ हा सामना इतर सामन्यांप्रमाणेच खेळणार आहे. (Ind vs Pak T20 World Cup 2021: India-Pakistan match like other matches for us -Virat Kohli)Also Read - आरसीबीसाठी Virat Kohli च्या कर्णधारपदाच्या कारकीर्दीचा पराभवाने शेवट, आकड्यांमध्ये पाहा कशी राहिली कामगिरी

भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने (Virat Kohli) टी -20 विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धचा सामना त्याच्यासाठी इतर सामन्यांप्रमाणे असल्याचे म्हटले आहे. कोहली म्हणाला की मोठा दावा करण्यावर त्याचा विश्वास नाही. भारत-पाकिस्तान सामना काही वेगळा वाटतो का असा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देताना कोहली म्हणाला. "मला असे कधीच वाटले नाही." भारतीय संघ विश्वचषकात पाकिस्तानकडून कधीही पराभूत झाला नाही. दरम्यान पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमने (Babar Azam) त्याचा संघ 24 ऑक्टोबर रोजी होणारा हा सामना नक्कीच जिंकेल असा दावा केला आहे.

विराट म्हणाला "मला हा सामना इतर सामन्यांसारखाच वाटतो. मला माहीत आहे की या सामन्याबद्दल खूप उत्सुकता आहे. विशेषत: तिकिटांची मागणी आणि विक्री." विनोदी शैलीत विराट म्हणाला की "तिकीट मागणाऱ्या अनेक मित्रांना मला नकार द्यावा लागला. सध्या या तिकिटांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. एवढेच मला माहीत आहे. माझे मित्र मला सर्व बाजूंनी तिकिटे विचारत आहेत आणि मला त्यांना नकार द्यावा लागत आहे.

कोहली म्हणाला, "आमच्यासाठी हा फक्त क्रिकेटचा सामना आहे जो योग्य भावनेने खेळला जावा, जो आम्ही खेळू. बाहेरून किंवा प्रेक्षकांच्या दृष्टिकोनातून वातावरण वेगळे दिसू शकते परंतु खेळाडूंचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. आम्ही प्रत्येक सामन्याकडे सामान्य सामन्याप्रमाणेच बघतो."