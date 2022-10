Ind Vs Pak, T20 World Cup 2022: विराट कोहलीच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर भारताने टी-20 विश्वचषकातील रोमांचक सामन्यात पाकिस्तानचा चार गडी राखून पराभव केला. या शानदार विजयासोबत भारताने विश्वचषकाची विजयी सलामी दिली आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी 160 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष भारताने शेवटच्या चेंडूवर पूर्ण केले. या सामन्यात किंग विराट कोहलीला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले.Also Read - IND Vs Pak Live Streaming: भारत वि. पाकिस्तान सामना फ्रीमध्ये पाहता येणार, जाणून घ्या कुठे पाहाल लाईव्ह!

तत्पूर्वी भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात भारती गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. सलामीवीर बाबर आझमला खातेही उघडता आले नाही, तो दुसऱ्या षटकात अर्शदीपच्या चेंडूवर बाद झाला. तर चौथ्या षटकात त्याने मोहम्मद रिझवानला चार धावांवर बाद केले. त्यानंतर शान मसूद आणि इफ्तिखार अहमद यांनी 76 धावांची भागीदारी करून पाकिस्तानचा डाव सावरला. इफ्तिखार अहमद 34 चेंडूत 51 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद. नवाज आणि आसिफ अली दोन अंकी अकड्यालाही स्पर्श करू शकले नाही. Also Read - Ind Vs Pak T20 Live Score and Updates: रोमांचक सामन्यात भारताचा शानदार विजय! विराट कोहली ठरला विजयाचा हिरो

What it meant to win at The G! 💪🏻

Scorecard ▶️ https://t.co/mc9useyHwY #TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvPAK | @imVkohli pic.twitter.com/A1uFG5Lbxr

— BCCI (@BCCI) October 23, 2022