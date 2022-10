Ind Vs Pak, T20 World Cup 2022: टी-20 विश्वचषकाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. रविवारी 23 ऑटोबरला भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India vs Pakistan) महामुकालबला होणार आहे. या सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाची प्लेइंग इलेव्हन (India’s playing XI) कोणती असेल याबाबात भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. याबाबत बोलताना कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) मोठी माहिती दिली आहे. किस्तानविरुद्धच्या (India Vs Pakistan T20 World Cup 2022) आपल्या मोहिमेदरम्यान प्लेइंग इलेव्हनबद्दल लवचिक भूमिका असेल असेल म्हटले आहे. तसेच प्रत्येक सामन्यात (ind vs pak t20 world cup) एक-दोन बदलही केले जाऊ शकतात असे देखील रोहित शर्मा म्हणाला.Also Read - Rozgar Mela 2022 : 75 हजार तरुणांना नोकरी मिळाली, पण कोणती पदं मिळणार?, घ्या जाणून अधिक माहिती!

दरम्यान काही दिवासांपूर्वी रोहितने शेवटच्या क्षणी केल्या जाणाऱ्या बदलांवर त्याचा विश्वास नाही आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन निश्चित झाली असल्याचे सांगितले होते. तसेच निवडलेल्या खेळाडूंना त्याबाबात माहिती देखील दिली असल्याचे रोहित म्हणाला होता. यामागे खेळाडूंना तयारीसाठी वेळ मिळावा हे कारण असल्याचे देखील रोहितने स्पष्ट केले होते. परंतु आज रोहितने संघ निवडीबाबत लवकचिकता असावी अशी भूमिका बोलून दाखवली आहे. Also Read - Viral Video: धोकादायक पद्धतीने घराची स्वच्छता करणाऱ्या महिलेला पाहून तुम्हीही व्हाल चकीत, पाहा व्हिडिओ!

आयसीसी टी-20 विश्वचषकात रविवारी होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बोलताना रोहित म्हणाला की “कधी कधी असे देखील प्रसंग येतात जेव्हा आम्हाला इतर संघांच्या कामगिरीबद्दल फारशी माहिती नसते. अशा परिस्थितीत खेळाडूंचा सध्याचा फॉर्म पाहून आपल्या विवेकबुद्धीच्या आधारे त्यांची निवड करावी लागते. आम्ही आकडेही बघतो. मी माझ्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. प्रत्येक सामन्यात एक किंवा दोन बदलही केले जाऊ शकतात.” दरम्यान हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारताने गेल्या एका वर्षात टी-20 क्रिकेटमध्ये 29 क्रिकेटपटूंना आजमावले आहे. Also Read - Diwali Fashion Tips: सणासुदीला ऑफिसमध्ये स्टायलिश दिसायचे आहे ना? मग ट्राय करा हे लूक

दरम्यान रोहितने हे देखील मान्य केले की अलीकडच्या काळात भारताने आयसीसी स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केलेली नाही. त्याने या परिस्थितीला दबावाऐवजी आव्हान म्हटले आहे. रोहित म्हणाला की “दबाव कायम असतो. परंतु पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवणे याकडे मी आव्हान म्हणून पाहतो. आपण नऊ वर्षांपासून आयसीसी स्पर्धा जिंकलेली नाही आणि असा संघ असूनही जिंकू शकलो नाही हे जास्त निराशाजनक आहे.”

पाकिस्तानच्या गोलंदाजीबद्दल बोलताना रोहित म्हणाला की “त्यांची गोलंदाजी खूप चांगली आहे हे आम्हाला माहित आहे. आमचे फलंदाज देखील खूप अनुभवी आहेत. त्यामुळे सामना आणि प्रेक्षकांसाठी उत्तम परिस्थिती निर्माण करतो. आमच्यासाठी फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत आणि आपल्याला क्षेत्ररक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”