मुंबई: दुबई इंटरनॅशन स्‍टेडियमवर (Dubai International Cricket Stadium) रविवारी टी-20 वर्ल्डकपमध्ये (T20 World Cup 2021) झालेल्या लढतीत पहिल्यांदाच पाकिस्तान भारताला धूळ चारली. पाकिस्ताननं या विजयासह (IND vs PAK) नवा इतिहास रचला. पाकिस्तान संघानं भारतावर 10 गडी राखून मात केली. वर्ल्डकममध्ये आतापर्यंत भारतानं पाकिस्तानला विजयाची संधी दिली नव्हती. मात्र, टी-20 वर्ल्डकपमध्ये (T20 World Cup 2021) पाकिस्ताननं मोठा विजय मिळवत भारताच्या विजयरथाला ब्रेक लावला. या विजयानंतर बाबरनं आपल्या देशवासियांचे आभार मानले.Also Read - IND vs PAK : विश्वचषकात पहिल्यांदाच भारताला हरवत पाकिस्तानने रचला नवा इतिहास! 10 गडी राखून मोठा विजय

पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम (Babar Azam) आणि सलामीवीर मोहम्मद रिझवान (Mohammad Rizwan) या जोडीनं नाबाद 152 धावांची भागिदारी करत विजयश्री खेचून आणली. पाकच्या विजयानंतर बाबर आझमचे वडील स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. मुलाची कामगिरी पाहून ते भावुक झाले. त्यांना आनंदाच्या भरात अश्रू अनावर झाले. हाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर आता व्हायरल होत आहे.

Also Read - IND vs PAK, T20 World Cup 2021: आज हायव्होल्टेज लढत, पाकिस्तानला चारही मुंड्या चीत करण्यासाठी मैदानात उतरणार टीम इंडिया

टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दुबईच्या मैदानावर भारत आणि पाकिस्तान तब्बल सातव्यांदा आमनेसामने आले. या लढतीवर टीम इंडियाचं वर्चस्व असेल, भारत आपला रेकॉर्ड कायम ठेवेल, असा दावा केला जात होता. मात्र, बाबर आझम आझम याने या सगळ्यांना आपल्या बॅटनं प्रत्युत्तर दिले आहे. बाबर गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानसाठी खेळतो आहे. संघाची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. वन-डे आणि टी-20 मध्ये वेगवान धावा काढणाऱ्या बाबरची तुलना टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहलीशी (Virat Kohli) केली जात आहे. मात्र, ही तुलना अगदीच चुकीची नसल्याचं बाबरनं रविवारी झालेल्या लढतीत सगळ्यांना दाखवून दिलं आहे.

Humbled, Alhumdulillah. This MoM was not possible without the love and support of my fans and family. Special shout to my ami ji, Abu ji and brothers for their selfless prayers and trust.

Yaqeen rakhna hai Pakistan. #TheEagle #PAKvIND #PakistanZindabad pic.twitter.com/1wOh0kdWU6

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) October 24, 2021