IND vs PAK Womens World Cup 2022: भारत आणि पाकिस्तान (INDW vs PAKW) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या महिला विश्वचषक-2022 मधील चौथ्या सामन्यात भारताने 107 धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या विजयात राजेश्वरी गायकवाड (Rajeshwari Gayakwad), स्नेह राणा (Sneh Rana) आणि पूजा वस्त्राकर (Pooja Vastrakar) आणि स्मृती मानधना (Smriti Mandhana) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताचा पाकिस्तानवरचा हा सलग 11वा एकदिवसीय विजय आहे. वनडे फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तानला टीम इंडियावर कधीही विजय मिळवता आलेला नाही.Also Read - IND vs NZ, 1st Test: न्यूझीलंडचा पहिला डाव 296 वर आटोपला, तिसऱ्या दिवसअखेर भारताकडे 63 धावांची आघाडी

एकदिवसीय विश्वचषकात मंधानाने पाकिस्तानविरुद्ध पहिले अर्धशतक झळकावले. तिने 75 चेंडूत 1 षटकार आणि 3 चौकारांच्या मदतीने 52 धावा केल्या. तर स्नेह राणाने 48 चेंडूत नाबाद 53 धावांची खेळी केली. पूजा वस्त्राकरने 59 चेंडूत 67 धावां केल्या. Also Read - Breaking News Live Updates: उत्‍तरखंडमध्ये मुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्‍खलनातील मृतांचा आकडा 34 वर, 5 जण बेपत्ता

That's that from #INDvPAK game at #CWC22.

Pakistan are bowled out for 137 in 43 overs.#TeamIndia WIN by 107 runs.

Scorecard – https://t.co/ilSub2ptIC #INDvPAK #CWC22 pic.twitter.com/jmP7xCPowi

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 6, 2022