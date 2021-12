सेंच्युरियन : सेंच्युरियन कसोटीच्या (IND vs SA) पहिल्या दिवशी भारतीय संघाने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 272 धावा केल्या आहेत. सामन्याचा पहिला दिवस उपकर्णधार केएल राहुलने आपल्या नावावर केला. के एल 248 चेंडूंचा सामना करून नाबाद 122 धावा करून नाबाद पॅव्हेलियनमध्ये परतला. राहुलने आपल्या खेळीत 16 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. दुसऱ्या टोकाला ( India vs South Africa 1st Test) माजी उपकर्णधार अजिंक्य रहाणे खेळतोय. त्याने 81 चेंडूत 41 धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे आज रहाणे एका वेगळ्या अंदाजात दिसला. त्याने आपल्या खेळीत 8 चौकार ठोकले.Also Read - IND vs SA: कसोटी मालिकेत KL Rahul असेल भारतीय संघाचा उपकर्णधार, बीसीसीआयचा मोठा निर्णय

त्यापूर्वी सलामीवीर मयंक अग्रवालने दमदार खेली करत दमदार अर्धशतक झळकावले. त्याने 123 चेंडूंचा सामना करत 60 धावा केल्या. मात्र लुंगी एनगिडीच्या चेंडूवर तो पायचित झाला. यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवर एनगिडीने पुजाराला शुन्यावर बाद करत दोन चेंडूंत दक्षिण आफ्रिकेला दोन विकेट मिळवून दिल्या. यानंतर मैदानावर आलेला कर्णधार विराट कोहली 35 धावा करून बाद झाला. विराट स्लिपमध्ये झेलबाद झाला.

Stumps on Day 1 of the 1st Test.

A brilliant ton from @klrahul11 as #TeamIndia end the first day on 272/3.

Scorecard – https://t.co/eoM8MqSQgO #SAvIND pic.twitter.com/WwXgVoZd9B

— BCCI (@BCCI) December 26, 2021