IND vs SA 2nd ODI: रविवारी रांचीमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात श्रेयस अय्यरने 100 धावा करत शानदार शतक झळकावले आणि भारताला विजय मिळवून दिला. या विजयासह तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने (IND vs SA ODI) 1-1 अशी बरोबरी केली आहे.प्रथम फलंदाजी करताना प्रोटीज संघाने 50 षटकात 278 धावा केल्या आणि भारतासमोर विजयासाठी 279 धावांच्या लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्या पाठलाग करताना भारतीय संघाने 7 गडी राखून विजय मिळवला. भारताकडून इशान किशनने 93 धावांची मोठी खेळी खेळली तर श्रेयस अय्यरने वनडे कारकिर्दीतील दुसरे शतक पूर्ण केले. या मालिकेतील शेवटचा आणि निर्णायक सामना 11 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणार आहे.Also Read - IND vs SA 3rd ODI: द.आफ्रिकेविरुद्ध मालिका विजयाचे स्वप्न भंगणार? तिसऱ्या सामन्याधी टीम इंडियासाठी वाईट बातमी

Series leveled 1️⃣-1️⃣ 👏🏻👏🏻 A magnificent run-chase by #TeamIndia against South Africa to register a victory by 7️⃣ wickets in Ranchi! 🙌🏻 Scorecard ▶️ https://t.co/6pFItKAJW7 #INDvSA | @mastercardindia pic.twitter.com/cLmQuN9itg — BCCI (@BCCI) October 9, 2022

तत्पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही आणि क्विंटन डी कॉक आणि येनेमन मलान 40 धावांवर बाद झाले. यानंतर रीझा हेन्रिक्स आणि एडन मार्कराम यांनी डाव सावरला आणि संघाला 150 च्या पुढे नेले. दोघांनीही शानदार खेळी सुरू ठेवत आपापली अर्धशतके पूर्ण केली. परंतु मोहम्मद सिराजने ही भागीदारी मोडून काढली आणि हेन्रिक्सला शाहबाजकरवी झेलबाद केले. यानंतर हेन्री क्लासेन आणि मार्कराम यांनी पुन्हा डाव सावरला आणि संघाला 200 च्या पुढे नेले. क्लासेल बाद झाल्यानंतर मिलरने 35 धावा करत दक्षिण आफ्रिकेला 278 धावांपर्यंत पोहोचवले. Also Read - IND vs SA ODI Series: भारतविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वन-डे सिरीजला आजपासून सुरुवात, टीम इंडियात या खेळाडूंना मिळाली संधी!

दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 279 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रांचीमध्ये भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. कर्णधार शिखर धवनला वेन पारनेलने क्लीन बोल्ड करून भारताला पहिला धक्का दिला. भारताला 50 धावांच्या आत पुन्हा आत दुसरा धक्का बसला, कागिसो रबाडाने शुभमन गिलला 28 धावांवर पायचीत केले. यानंतर इशान किशन आणि श्रेयस अय्यर यांनी मिळून भारतासाठी शानदार खेळी केली. प्रथम दोघांनी भारताचा धावफलक 150 धावांच्या पुढे नेला आणि दोघांनी आपापले अर्धशतक पूर्ण केले.

1⃣5⃣ fours A game-changing knock from @ShreyasIyer15 as he bags the Player of the Match award! 👏👏#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/7kjHzj9MqW — BCCI (@BCCI) October 9, 2022

दरम्यान इशान किशनचे पहिले आंतरराष्ट्रीय शतक अवघ्या 7 धावांनी हुकले. मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. मात्र श्रेयस अय्यरने संधी सोडली नाही आणि वनडे कारकिर्दीतील दुसरे शतक झळकावले. इशान किशन बाद झाल्यानंतर संजू सॅमसन आणि अय्यर यांनी 45.5 षटकात भारताला विजय मिळवून दिला. संजूने 30 धावांवर नाबाद राहिला.