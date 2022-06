India vs South Africa, 2nd T20I Match: कटक येथे 12 जून रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (India vs South Africa) यांच्यात दुसरा T20 सामना खेळला गेला. यात दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट्सने विजय मिळवला. तसेच पाहुण्या संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत (T20I series) 2-0 ने आघाडी घेतली. कर्णधार म्हणून ऋषभ पंतने (Rishabh Pant) सलग दुसरा सामना गमावला आहे. दिल्लीत खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पाहुण्या संघाने (South Africa Won) 7 गडी राखून विजय मिळवला.Also Read - India vs South Africa T20 series: टीम इंडियाला मोठा धक्का, कर्णधार केएल राहुल आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर!

भारताने केल्या 148 धावा

नाणेफेक हारल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारताना टीम इंडियाने 6 गडी गमावून 148 धावा केल्या. भारताची सुरुवात खराब झाली. संघाने पाचव्या चेंडूवर रुतुराज गायकवाडची (2) विकेट गमावली. यानंतर इशान किशनने श्रेयस अय्यरसह दुसऱ्या विकेटसाठी 45 धावांची भागीदारी करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला.

दिनेश कार्तिकची दमदार खेळी

इशान किशन 21 चेंडूत 34 धावा करून बाद झाला, त्यानंतर भारतीय संघाची कोंडी झाली. दिनेश कार्तिक सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याने 21 चेंडूंत 2 चौकार आणि तब्बल षटकारांच्या मदतीने नाबाद 30 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठता आली. विरोधी संघाकडून एनरिक नॉर्टजेने 2 बळी घेतले.

दक्षिण आफ्रिकेने 18.2 षटकांत मिळवला विजय

प्रत्युत्तरात विरोधी संघाने 18.2 षटकांत विजय मिळवला. खराब सुरुवातीनंतर कर्णधार टेंबा बावुमाने 35 धावांची खेळी खेळून संघाला ताब्यात घेतले. यानंतर हेनरिक क्लासेनने (Heinrich Klaasen) 46 चेंडूत 81 धावा केल्या. यादरम्यान त्याने 5 षटकार आणि 7 चौकार लगावले. त्याच्याशिवाय डेव्हिड मिलरने नाबाद 20 धावांची खेळी खेळली आणि 10 चेंडू बाकी असताना संघाला विजय मिळवून दिला. टीम इंडियाकडून भुवनेश्वर कुमारने (Bhuvneshwar Kumar) सर्वाधिक 4 बळी घेतले.

दक्षिण आफ्रिकेने 8वा विजय नोंदवला

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात एकूण 17 सामने खेळले गेले आहेत. यातील 9 सामने भारताने जिंकले आहेत तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने 8 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. भारताने 2006 मध्ये आपल्या T20 कारकिर्दीतील पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता आणि त्यात विजय मिळवला होता.