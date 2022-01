South Africa vs India, 2nd Test : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघ 3 जानेवारीपासून जोहान्सबर्गच्या वाँडरर्स स्टेडियमवर (The Wanderers Stadium, Johannesburg) दुसरा कसोटी सामना खेळणार आहेत. या सामन्यात विजय मिळवून इतिहास रचण्याच्या उद्देशाने विराट कोहलीची (Virat Kohli) टीम इंडिया मैदानावर उतरेल. टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (South Africa vs India) त्यांच्या धरतीवर कधीही कसोटी मालिका (Test series) जिंकलेली नाही. त्यामुळे हा सामना जिंकून इतिहास घडवण्याची ‘सुवर्ण संधी’ विराट कोहलीकडे आहे. या मालिकेत विराटने ऐतिहासिक विजयाने सुरुवात केली आहे. सेंच्युरियनमध्ये यजमानांविरुद्ध कसोटी सामना जिंकणारा कोहली पहिला आशियाई कर्णधारही ठरला आहे. यानंतर आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा सामना जिंकून (2nd Test) त्यांच्या धरतीवर कसोटी मालिका जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी करण्याचा टीम इंडियाचा (Team India) प्रयत्न असेल.Also Read - Anushka Sharmaने शेअर केला मुलीचा क्यूट व्हिडिओ, Vamika म्हणाली 'मम्मा मम्मा'

वांडरर्स स्टेडियममधील आकडेवारी भा रताच्या बाजूने

द वांडरर्स स्टेडियमच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास यात भारताचे पारडे जड असल्याचे दिसते. या मैदानावर टीम इंडियाने एकही कसोटी सामना गमावलेला नाही. 1992 मध्ये दोन्ही संघांमधील पहिला कसोटी सामना येथे खेळला गेला होता, तो अनिर्णित राहिला होता. यानंतर 1997 मध्ये राहुल द्रविडने 148 धावांची इनिंग खेळताना याच मैदानावर पहिले कसोटी शतक झळकावले.

टीम इंडियाने 2006 साली जिंकली पहिली कसोटी

द वांडरर्स स्टेडियमवर भारताने 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील पहिला कसोटी सामना जिंकला होता. यानंतर 2018 मध्ये टीम इंडियाने विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली येथे शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. या सामन्यात भारताने विजय मिळवला होता. आता या मैदानावर भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेतील पहिली कसोटी मालिका जिंकण्याचा विक्रम करण्याच्या इराद्याने उतरेल.

वांडरर्स स्टेडियमवर भारताचे कसोटी रिकॉर्ड

26-30 नोव्हेंबर 1992 – सामना अनिर्णित

16-20 जानेवारी 1997 – सामना अनिर्णित

15-18 जानेवारी 2006 – भारताने 123 धावांनी सामना जिंकला

18-22 जानेवारी 2013 – सामना अनिर्णित

24-27 नोव्हेंबर 2018 – भारत 63 धावांनी जिंकला

एकीकडे जोहान्सबर्ग येथे खेळल्या गेलेल्या पाच कसोटी सामन्यांमध्ये भारताने दोन वेळा विजय मिळवला आहे तर तीन वेळा सामने अनिर्णित राहिले. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेने येथे 48 सामने खेळले आहेत यातील 18 सामने त्यांनी जिंकले आहेत, तर 13 सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव स्विकारावा लागला. 11 सामने अनिर्णित राहिले आहेत.