IND vs SA 3rd ODI: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा निर्णायक सामना (India vs South Africa) मंगळवारी होणार आहे. नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दुपारी 1.30 वाजता हा सामना (India vs South Africa 3rd ODI) सुरू होईल. या निर्णायक सामन्याआधीच टीम इंडिया आणि भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची (IND vs SA) वनडे मालिका जिंकण्याचे टीम इंडियाचे स्वप्न भंगू शकते. ही मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत असून तिऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून भारताच्या भूमीवर मालिका जिंकण्याची संधी भारतीय संघाकडे आहे. परंतु पावसामुळे या सामन्याचा निकाल लागला नाही तर मालिका 1-1 अशी बरोबरीत राहील आणि टीम इंडियाचे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका जिंकण्याचे स्वप्नही भंगू शकते.Also Read - IND vs SA 2ND ODI: श्रेयस अय्यरच्या शतकाच्या जोरावर भारत दुसऱ्या सामन्यात विजयी, मालिकेत 1-1 ने बरोबरी

तिसऱ्या सामन्यावर पावसाचं सावट

तिसरा आणि निर्णायक वनडे सामना उद्यापासून नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दुपारी 1.30 वाजता खेळवला जाणार आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून नवी दिल्लीत सतत पाऊस सुरू आहे आणि सामन्याच्या दिवशी देखील पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णायक सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका जिंकण्याची भारताची संधी हुकणार आहे. कारण हा सामना रद्द झाल्यास ही मालिका 1-1 अशा बरोबरीवर राहील. Also Read - India vs South Africa, 2nd ODI Live Streaming: कधी आणि कुठे पाहाल भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा एकदिवसीय सामना

दिल्लीत 10 दिवसांत 121.7 मिमी पाऊस

राजधानी नवी दिल्लीत गेल्या दहा दिवसांत 121.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे दिल्लीतील रस्ते जलमय झाले आहेत आणि वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. गेल्या 72 तासांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दिल्लीत अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले आहे. तसेच हवामानाच्या अंदाजानुसार मंगळवारी तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे पाऊस पडला तर सर्वत्र ओलावा असेल आणि वेगवान गोलंदाजांना मदत होईल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. Also Read - Ind Vs SA 1st ODI: संजू सॅमसनची धमाकेदार खेळी तरीही भारताचा पराभव, दक्षिण आफ्रिकेचा 9 धावांनी विजय!

भारतीय संघ मजबूत स्थितीत

रांचीमध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर 7 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यामुळे आता नवी दिल्लीत टीम इंडिया विजेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज आहे. परंतु हवामानाच्या अंदाजामुळे भारतीय क्रिकेट चाहते चिंताग्रस्त झाले आहेत. मंगळवारचा सामना सुरळीत पार पडावायासाठी चाहते प्रार्थना करत आहेत. कर्णधार शिखर धवन आणि शुभमन गिल यांना आतापर्यंत समाधानकारक फलंदाजी करता आलेली नाही. मात्र श्रेयस अय्यर, इशान किशन, संजू सॅमसन यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे.