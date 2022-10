IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: दुसऱ्या टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा (India vs South Africa) पराभव करून भारताने मालिका आपल्या नावावर केली आहे. या विजयासोबत टीम इंडियाने प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावरही मालिका (IND vs SA T2O Series) जिंकली आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ क्लीन पाहुण्या संघाला स्वीप करण्याच्या (India vs South Africa 3rd T20I) उद्देशाने मैदानात उतरेल. मात्र दक्षिण आफ्रिकेला क्लीन स्वीप (India vs South Africa T20I Series) करणे सोपे नसेल. कारण दुसऱ्या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला 238 धावांचे लक्ष्य दिले होते. मात्र आफ्रिकेनेही 221 धावांपर्यंत मजल मारत भारतीय गोलंदाजांची धुलाई केली.Also Read - T20 World Cup 2022: जसप्रीत बुमराह अखेर टी-20 विश्वचषकातून बाहेर! बीसीसीआयची अधिकृत माहिती

या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर (Indore Holkar Stadium) होणार आहे. दुसऱ्या सामन्यात बनलेल्या मोठ्या धावसंख्येमागे खेळपट्टीचा सर्वात मोठा हात होता. तेथील खेळपट्टीमुळे फलंदाजांना खूप मदत मिळलाी तसेच स्विंग गोलंदाजांनाही मदत मिळाली. यामुळे आता तिसर्‍या टी-20 मध्ये खेळपट्टी कशी असे याची चर्चा सुरू आहे. इंदूरच्या स्टेडियमवरही खूप धावा झाल्या आहेत. मात्र इंदूरमध् भारतीय संघाची कामगिरी वरचढ राहिली आहे. Also Read - India vs South Africa, 2nd T20I: भारताने आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्यांदा मायदेशात जिंकली टी-20 मालिका, रोहित शर्माने रचला इतिहास

इंदूरमध्ये भारताचं पारडं जड

हेच ते इंदूरचे मैदान आहे जिथे टीम इंडियाने आतापर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट T20 क्रिकेट स्कोअर केला आहे. 2017 मध्ये भारताने श्रीलंकेविरुद्धच्या T20 सामन्यात 5 विकेट गमावून 260 धावा केल्या होत्या. या सामन्यात रोहित शर्माने अप्रतिम फलंदाजी करत टी-20 कारकिर्दीतील सर्वोत्तम धावसंख्याही रचली होती. रोहितने 43 चेंडूत 118 धावा केल्या होत्या. त्याच्या खेळीत 10 षटकार आणि 12 चौकारांचा समावेश होता. तसेच या सामन्यात रोहित आणि राहुलमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 165 धावांची विक्रमी भागीदारीही झाली होती. Also Read - IND vs SA ODI Series: वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा! रोहितऐवजी हा खेळाडू असेल कर्णधार

अशी आहे खेळपट्टीची स्थिती

इंदूरच्या होळकर स्टेडियमच्या खेळपट्टीबद्दल बोलायचे तर ती फलंदाजांची खेळपट्टी मानली जाते. या खेळपट्टीवर चांगले बाऊन्स मिळते. यामुळे फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढतो. इंदूरची खेळपट्टी गोलंदाजांना फारशी मदत करत नाही आणि याच कारणामुळे येथे गोलंदाज महागडे ठरतात. या मैदानाच्या सीमाही अगदी लहान आहेत. त्यामुळे येथे षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पडू शकतो. येथील 56×68 मीटरच्या सीमारेषेबाहेर चेंडू पाठवणे कोणत्याही फलंदाजासाठी अवघड काम नाही.