Ind vs SA 3rd T20: मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने (IND vs SA 3rd T20) भारताचा 49 धावांनी पराभव केला. भारतीय संघ 18.3 षटकात 178 धावांवर सर्वबाद झाला. तिसऱ्या T20 सामन्यात रोहित शर्माने नाणेफेक (South Africa won the third T20 match) जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु दक्षि आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजीची चांगलीच धुलाई केली. रायली रोसोच्या धडाकेबाज शतकाच्या जोरावर (Riley Rousseau powerful century) दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर विजयासाठी 228 धावांचे लक्ष्य ठेवले. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या टीम इंडियाची फलंदाजी पत्त्याप्रमाणे कोसळी आणि भरताला 18.3 षटकात सर्वबाद 178 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. इंदूरमधील सामना हरल्याने टीम इंडियाचे क्लीन स्वीपचे स्वप्नही भंगले. भारताच्या आजच्या पराभवाचे प्रमुख कारण सुमार गोलंदाजी, सुमार क्षेत्ररक्षण आणि सुमार फलंदाजी ठरले. भारतीय गोलंदाज धावा रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आणि त्यानंतर फलंदाजांनी धावा करता आल्या नाहीत.Also Read - Highlight IND vs SA 3rd T20 Score: दक्षिण आफ्रिकेने 49 धावांनी जिंकला सामना, मात्र टी-20 मालिका भारताने 2-1 ने जिंकली

दक्षिण आफ्रिकेचा डाव

दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली नाही पण क्विंटन डी कॉक आणि रायली रोसो यांनी संपूर्ण खेळ पालटला. डी कॉक आणि रुसो यांच्यात मोठी भागीदारी झाली आणि त्याच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेला 200 धावांचा टप्पा ओलांडता आला. डी कॉकने प्रथम आक्रमणाला सुरुवात केली आणि मैदानाच्या चारही दिशांनी फटके खेळले. त्याने अवघ्या 43 चेंडूत 68 धावा केल्या. डी कॉक बाद झाल्यानंतरही रायली रोसोने फटकेबाजी सुरुच ठेवत 48 चेंडूत 100 धावा केल्या. रोसो शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. डेव्हिड मिलरनेही शेवटच्या षटकात धडाकेबाज खेली केली. त्याने 5 चेंडू तीन षटकार खेचत 19 धावा केल्या. Also Read - IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: इंदूरच्या खेळपट्टीवर टीम इंडियाचं पारडं जड, रोहितने रचली होती सर्वोच्च धावसंख्या

भारताचा डाव

मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करणाऱ्या टीम इंडियाला रोहित शर्माकडून खूप आशा होत्या. पण तो अपयशी ठरला. भारतीय डावातील पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर रोहित बोल्ड झाला. रोहितपाठोपाठ श्रेयस अय्यरही एक धाव काढून बाद झाला. त्यानंतर पंत आणि कार्तिकने डावाची धुरा सांभाळली. कार्तिकने क्रीजवर येताच चांगले शॉट्स खेळण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला सुस्त दिसणाऱ्या पंतनेही त्यानंतर चांगले फटकेबाजी केली. लुंगी एन्गिडीच्या षटकात त्याने 20 धावा केल्या. मात्र त्याच षटकात तो बाद झाला. त्यानंतर दिनेश कार्तिक एकामागून एक सर्वोत्तम फटके मारत राहिला. कार्तिकला साथ देण्यासाठी सूर्या मैदानावर आला. Also Read - India vs South Africa, 2nd T20I: भारताने आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्यांदा मायदेशात जिंकली टी-20 मालिका, रोहित शर्माने रचला इतिहास

सुरुवातीला सूर्या शांत होता तर कार्तिकने आक्रमण सुरूच ठेवले होते. मात्र मोठे लक्ष्य गाठण्याच्या दबावाखाली कार्तिकही 21 चेंडूत 46 धावा करून बाद झाला. कार्तिकनंतर काही वेळातच सूर्याही अवघ्या 8 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. अवघ्या 86 धावांवर भारताचा अर्धा संघ पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. यानंतर हर्षल पटेलने काही चांगले शॉट्स खेळले आणि चाहत्यांच्या मनात विजायाची आशा निर्माण केली. मात्र तोही 12 चेंडूत 17 धावा करून बाद झाला. हर्षलपाठोपाठ अक्षरही झटपट बाद झाला आणि त्यानंतर अश्विनही दोन धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. शेवटी दीपक चहरने चांगली खेळी करत स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्यांचे नक्कीच मनोरंजन केले. चहरने 17 चेंडूत 31 धावा केल्या.