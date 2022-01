India vs South Africa 3rd Test: केपटाऊन येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (India vs South Africa) यांच्या तिसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्यातील दुसऱ्या डावानंतर भारताने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 212 धावांचं आव्हान दिलं आहे. भारताने सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी दुसऱ्या डावात रिषभ पंतच्या (Rishabh Pant) शतकाच्या जोरावर 198 धावांपर्यंत मजल मारली. पंतने शतक झळकावल्यानंतरही टीम इंडियाच्या (team india) सर्व खेळाडूंना मिळून दोनशे धावांचा टप्पा देखील ओलांडता आला नाही. यामुळे टीम इंडियाच्या नावावर एक लाजिरवाणा विक्रम (Shameful Record) नोंदवला गेला आहे. एका डावात एका खेळाडूने शतक करूनही कसोटीत टीम इंडियाची ही सर्वात कमी धावसंख्या ठरली आहे.Also Read - IND vs SA, 3rd Test: केपटाऊन कसोटीत खेळणार कर्णधार विराट कोहली, मोहम्मद सिराजच्या फिटनेसबाबत केला खुलासा

भारताचा लाजिरवाणा विक्रम

केपटाउन कसोटीच्या (Cape Town Test) दुसऱ्या डावात रिषभ पंत 100 धावा करून नाबाद माघारी परतला. पण भारताच्या संपूर्ण संघाला दोनशेचा आकडाही पार करता आला नाही. इतर आठ फलंदाजांना मिळूनही ही कामगिरी करता आली नाही. यापूर्वी 1998/99 मध्ये मोहम्मद अझरुद्दीनच्या (Mohammad Azharuddin) 103 धावांच्या खेळीनंतरही भारतीय संघ अवघ्या 208 धावांत आटोपला होता. Also Read - IND vs SA : वनडे मालिकेसाठी Team India ची घोषणा, Shikhar Dhawan ला संघात स्थान, KL Rahul कडे कर्णधारपदाची धूरा

शतक असूनही भारताची कसोटी डावातील सर्वात कमी धावसंख्या (ऑल आऊट):

198 वि दक्षिण आफ्रिका, केप टाउन 2021/22 (रिषभ पंत 100*)

208 वि न्यूझीलंड, वेलिंग्टन 1998/99 (मोहम्मद अझरुद्दीन 103*)

215 वि दक्षिण आफ्रिका, पोर्ट एलिझाबेथ 1992/93 (कपिल देव 129)

219 वि इंग्लंड, एजबॅस्टन 1996 (सचिन तेंडुलकर 122) Also Read - Ind vs SA, 1st Test: पहिल्या कसोटीत टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिकेवर ऐतिहासिक विजय

या यादीत 1992/93 ची तो डाव तिसऱ्या स्थानावर आहे जेव्हा भारत पोर्ट एलिझाबेथमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 215 धावांवर ऑलआऊट झाला होता. त्यावेळी कपिल देवने (Kapil Dev) 129 धावा केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सचिन तेंडुलकरच्या (Sachin Tendulkar) 122 धावांची खेळी असूनही 1996 साली भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध 219 धावांवर गारद झाला होता.

दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी शतक झळकावणारा पहिला भारतीय यष्टीरक्षक

न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंडवर तिसऱ्या कसोटीत भारताच्या दुसऱ्या डावात नाबाद 100 धावा केल्यानंतर रिषभ पंत दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी शतक झळकावणारा पहिला भारतीय यष्टीरक्षक ठरला. दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी शतक झळकावणारा तो आशियातील पहिला यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे. पंतने आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील चौथे शतक झळकावण्यासाठी खेळपट्टीवर खूप मेहनत घेतली. त्याच्याशिवाय भारताच्या इतर कोणत्याही फलंदाजाला दुसऱ्या डावात 30 धावांचा टप्पाही पार करता आला नाही. 139 चेंडूत नाबाद 100 धावा करून पंत नाबाद माघारी परतला. यामुळे इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि आता दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी शतक झळकावणारा पंत एकमेव भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्याच्या या शानदार खेळीपूर्वी माजी कर्णधार एमएस धोनीची 2010/11 दौऱ्यात सेंच्युरियनमधील 90 धावांची खेळी ही दक्षिण आफ्रिकेत भारतीय यष्टीरक्षकाची सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या होती.

भारताने दक्षिण आफ्रिकेत कधीही जिंकलेली नाही कसोटी मालिका

तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना भारताने 113 धावांनी जिंकला होता. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने प्रत्युत्तर देत दुसरी कसोटी 7 विकेटने जिंकली होती. अशा स्थितीत हा तिसरा सामना निर्णायक ठरणार आहे. भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर कधीही कसोटी मालिका जिंकलेली नाही. त्यामुळे हा सामना जिंकून इतिहास बदलण्याची संधी कर्णधार विराट कोहलीच्या टीम इंडियाकडे आहे. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेने 2 गडी गमावून 101 धावा जोडल्या आहेत आणि आता यजमान संघ विजयापासून केवळ 111 धावा दूर आहे. एकीकडे दक्षिण आफ्रिका विजयाच्या जवळ पोहोचली आहे. तर दुसरीकडे हा सामना जिंकण्यासाठी भरताला 8 विकेट्सची गरज आहे.