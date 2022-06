IND vs SA, 4th T20I: युवा वेगवान गोलंदाज आवेश खानच्या (Awesh Khan) शानदार चार विकेट्सच्या जोरावर टीम इंडियाने राजकोटमध्ये (Rajkot) चौथ्या टी-20 सामन्यात (India vs South Africa) दक्षिण आफ्रिकेचा 82 धावांनी पराभव केला. यासोबतच पाच सामन्यांच्या मालिकेत टीम इंडियाने 2-2 अशी बरोबरी देखील केली. 170 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाहूणा संघ अवघ्या 87 धावांत सर्वबाद झाला. भारताकडून आवेशने सर्वाधिक चार विकेट घेतल्या. त्यांच्याशिवाय युझवेंद्र चहलला (Yuzvendra Chahal) दोन तर अक्षर पटेल आणि हर्षल पटेलला प्रत्येकी एक यश मिळाले. या सामन्यात टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 82 धावांनी ऐतिहासिक विजयाची (Historic victory) नोंद केली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध धावांच्या बाबतीत टीम इंडियाचा हा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी विशाखापट्टणममध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा 48 धावांनी पराभव (India beat South Africa) केला होता.Also Read - IND vs SA, 2nd T20I : हेनरिक क्लासेनचा झंझावाती खेळी, दक्षिण आफ्रिकेची मालिकेत 2-0 ने आघाडी

T20I मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा सर्वात मोठा विजय:

82 धावा: राजकोट (2022)

48 धावा: विशाखापट्टणम (2022)

37 धावा: डर्बन (2007)

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 16.5 षटकांत अवघ्या 87 धावांत गारद झाला. टी-20 फॉरमॅटमध्ये दक्षिण आफ्रिकेची ही सर्वात कमी धावसंख्या आहे. याआधी 2020 मध्ये जोहान्सबर्गमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हा संघ 89 धावांवर सर्वबाद झाला होता. विशेष म्हणजे राजकोटमध्ये झालेल्या सामन्यादरम्यान पाहुण्या संघाच्या केवळ 9 विकेट पडल्या कारण कर्णधार टेंबा बावुमा डावाच्या सुरुवातीला आवेश खानच्या चेंडूवर जखमी होऊन मैदानाबाहेर गेला आणि तो फलंदाजीला परतला नाही.

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) आणि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) यांच्या शानदार फलंदाजीमुळे शुक्रवारी सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील चौथ्या टी-20 सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर 170 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. भारताने 20 षटकांत 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 169 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीने दोन बळी घेतले. त्याचवेळी ड्वेन प्रिटोरियस, मार्को जॅनसेन, केशव महाराज आणि एनरिक नॉर्टजे यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

T20I मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसाची किमान धावसंख्या:

87 विरुद्ध भारत, राजकोट (2022)

89 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग (2020)

96 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, केपटाऊन, (2020)

98 विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो (2018)

दिनेश कार्तिकचे दमदार अर्धशतक

या सामन्यात नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने 6 विकेट गमावून 169 धावा केल्या. भारताकडून हार्दिक पांड्याने 31 चेंडूत 46 धावा केल्या, तर दिनेश कार्तिकने 27 चेंडूत 2 षटकार आणि 9 चौकारांच्या मदतीने 55 धावा केल्या. विरोधी संघाकडून लुंगी एनगिडीने 2 बळी घेतले.

आवेश खानचा विकेट्सचा ‘चौकार’

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 20 धावांवर असताना कर्णधार टेंबा बावुमा 8 धावा करून दुखापतग्रस्त होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर पाहुण्या संघाला डाव सावरता आला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉकने 14, डुसानने 20, तर मार्को जेन्सेनने 12 धावा केल्या, तर 8 फलंदाज दुहेरी आकडाही पार करू शकले नाहीत. भारताकडून आवेश खानने 4, तर युजवेंद्र चहलने 2 बळी घेतले.