IND vs SA Live Streaming: टी-20 विश्वचषक चांगलाच रंगात आला आहे. या विश्वचषकात (ICC Men’s T20 World Cup 2022) सुपर-12 चे सामने सुरु झाले असून पावसामुळे काही तगड्या संघांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. पावसाने दोन्ही (India vs South Africa match time) गटातील गणितं बिघडवली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सामन्याची उत्सुकता (Perth weather forecast) आणखी वाढली आहे. काही संघांनी उपांत्य फेरीच्या दिशेने वाटचाल (Perth weather today) केली आहे तर असे अनेक संघ आहेत जे उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर (Pitch Report Of Perth Cricket Ground) आहेत. मात्र यादरम्यान असे संघ आहेत ज्यांचा एक सामना त्यांचे भवितव्य ठरवेल. पर्थमध्ये रविवारी असाच सामना रंगणार आहे.Also Read - IND vs SA Weather Report: भारत- दक्षिण अफ्रिका सामन्यात पावसाची शक्यता? जाणून घ्या मॅचचे सर्व डिटेल्स

रविवारी गृप-2 मध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात उपांत्य फेरीच्या शर्यतीसाठी (India vs South Africa Live Streaming) लढत होणार आहे. त्यामुळे या सामन्याची क्रिकेट चाहत्यांना प्रतिक्षा लागली आहे. हा सामना दोन्ही संघांचे भवितव्य ठरवणार आहे. भारतीय संघ या सामन्यात विजय मिळवून उपांत्य फेरीचा दावा पक्क करण्याचा प्रयत्न करेल तर आफ्रिकन संघाचा पराभव झाल्यास त्यांचा उपांत्य फेरीचा प्रवास खडतर होऊ शकतो. Also Read - IND vs SA World Cup 2022 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यासाठी टीम इंडिया सज्ज, रोहित शर्मा प्लेइंग 11 मध्ये या खेळडूंना देणार संधी?

दोनी संघांचं बळ!

जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा या सामन्याकडे आहेत. या सामन्यात दोन्ही तगड्या संघांतील काही दिग्गज खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत होऊ शकते. भारतीय संघ विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या यांच्यावर अवलंबून आहे. परंतु सलामीवीर रोहित शर्मा आणि के एल राहुल देखील चांगली सुरुवात करतील अशी आशा आहे. गोलंदाजीत शमीपासून अर्शदीप सिंगपर्यंत सर्व गोलंदाज चांगल्या फॉर्मात आहेत. भुवनेश्वर कुमारने देखील गोलंदाजीने विरोधी संघांना घाम फोडला आहे. दुसरीकडे आफ्रिकन संघात क्विंटन डी कॉक, एडन मार्कराम आणि डेव्हिड मिलरसारखे स्फोटक फलंदाज आहेत, तर गोलंदाजीत कागिसो रबाडा आणि वेन पारनेलसारखे वेगवान गोलंदाज भारतीय फलंदाजी अडचणीत आणू शकतात. याशिवाय एनरिक नॉर्किया बॉलसोबत बॅटने देखील वादळ निर्माण करू शकतो. Also Read - T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया संघाला पावसाने दिला धक्का, सेमिफायनलचा मार्ग कठीण!

कधी आणि कुठे पाहाल सामना?

पर्थमधील क्रिकेट स्टेडियमवर होणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 4.30 वाजता सुरू होईल. तेव्हा ऑस्ट्रेलियात संध्याकाळचे 7 वाजले असतील. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पाकिस्तानच्या पराभवाने ‘ग्रुप’मधील गणितं बदलली आहेत. रविवारी होणारा सामनाही अतिशय रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकता. याशिवाय तुम्ही डीडी स्पोर्ट्सवर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता. तुम्ही हॉटस्टारवर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग (Live Streaming ) पाहू शकाल.

कसे आहे पर्थचे हवामान?

रविवारी पर्थमध्ये आकाश ढगाळ राहील आणि पावसाचीही शक्यता आहे. तापमान 8 ते 15 अंश सेल्सिअस दरम्यान असेल. अशा परिस्थितीत पावसाचा अडथळा चाहत्यांची निराशा करू शकतो. सामना अनिर्णित राहिला तर दोन्ही संघांना एक-एक गुण दिला जाईल. मात्र यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या अडचणी वाढतील.

खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?

दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात नॉर्कियाशिवाय डॅनियल प्रिटोरियस देखील संघात आहे, तो भारताविरुद्ध खेळला तर टीम इंडियाला अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. .याशिवाय कागिसो रबाडा आणि वेन पारनेल हे भारतीय फलंदाजांविरुद्ध खेळले आहेत आणि आयपीएलही खेळले आहेत. त्यामुळे ते अधिक धोकादायक ठरू शकतात. पर्थची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी उपयुक्त आहे. याच मैदानावर पाकिस्तानचा झिम्बाब्वेकडून पराभव झाला होता. याच मैदानावर ऑस्ट्रेलियाने श्रीलंकेविरुद्ध लक्ष्याचा पाठलाग करताना 16.3 षटकांत 158 धावा केल्या आणि विजय मिळवला.