IND vs SA ODI Series: टीम इंडिया (IND) आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa) वनडे सीरिजला (ODI Series) आजपासून सुरुवात होत आहे. लखनऊच्या (Lucknow) एकना स्टेडियमवर पहिली मॅच खेळली जाणार आहे. आजच्या सामन्यात शिखर धवनला (Shikhar Dhawan) कर्णधारपद देण्यात आले आहे. अनेक दिग्गज खेळाडूंना या सामन्यातून वगळण्यात आले आहे. या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. थोड्याच वेळात ही मॅच सुरु होणार होती. पण या मॅचवर पावसाचे सावट आहे.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (IND vs SA) यांच्यातील पहिल्या वनडेवर पावसाचे सावट आहे. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर होणारा ही मॅच आता अर्ध्या तासानंतर सुरू होणार आहे. बीसीसीआयने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. ही मॅच दुपारी 1.30 वाजता सुरू होणार होती. पण आता ही मॅच दुपारी दोन वाजता सुरू होणार आहे. टॉस दुपारी 1 ऐवजी 1.30 वाजता होणार आहे.

🚨 Update 🚨

Rain delay!

After an early inspection, the Toss and Match Time for the #INDvSA Lucknow ODI has been pushed by half an hour.

The Toss will be at 1:30 PM IST.

Play begins at 2:00 PM IST.

— BCCI (@BCCI) October 6, 2022