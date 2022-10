IND vs SA : टी- 20 विश्वचषक 2022 (T-20 World Cup) मध्ये टीम इंडिया आज तिसरा सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाली आहे. टी -20 विश्वचषक स्पर्धेत दमदार कमागिरी करत पहिल्या दोन सामन्यात पाकिस्तान (Team Pakistan) आणि नेदरलँड्सचा (Team Nedarland) पराभव केल्यानंतर आज टीम इंडियाचा महामुकाबला दक्षिण अफ्रिकेसोबत (Team India Vs Team South Africa) होणार आहे. टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये जाण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला आव्हान द्यावे लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे टीम इंडियाने आजचा सामना जिंकला तर ग्रुप 2 मध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचेल. यासोबतच टीम इंडिया 2022 च्या टी-20 विश्वचषकाची सेमीफायनल (T20 World Cup Semi-Final) गाठण्याच्या शर्यतीतही आघाडीवर असेल.Also Read - IND vs SA Live Streaming: भारत विरुद्ध आफ्रिका सामन्याकडे संपूर्ण विश्वाचं लक्ष! पाहा पिच रिपोर्ट आणि पावसाचा अंदाज

आज गृप-2 मध्ये टीम इंडिया आणि टीम दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सेमीफायनलच्या शर्यतीसाठी (India vs South Africa Live Streaming) लढत होणार आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे संपूर्ण जगातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आतापर्यंत 23 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. यामध्ये टीम इंडिया नेहमी आघाडीवर राहली आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत 13 सामने जिंकले आहेत तर दक्षिण आफ्रिकाने फक्त 9 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. टी- 20 विश्वचषकात दोन्ही संघ आतापर्यंत 5 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये भारताने 4 वेळा दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करुन दणदणीत विजय मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे.

आजचा सामना दोन्ही टीमसाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. कारण हाच सामना त्याचे भवितव्य ठरवणार आहे. हा सामना जिंकला तर टीम इंडिया सेमिफायनलमध्ये जाऊ शकते किंवा दक्षिण आफ्रिका. पर्थमध्ये आज दोन्ही टीमध्ये सामना रंगणार आहे. अशामध्ये पर्थमधील हवामानाची स्थिती पाहिली तर त्याठिकाणी आज सकाळी आणि दुपारी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना रात्री होणार आहे. अशा परिस्थितीत या सामन्यात पावसाचा अडथळा येणार नाही अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. रात्रीच्या वेळी पाऊस पडण्याची शक्यता फक्त 4 टक्क्यांवर आहे.

पर्थमधील क्रिकेट स्टेडियमवर होणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 4.30 वाजता सुरू होईल. तेव्हा ऑस्ट्रेलियात संध्याकाळचे 7 वाजले असतील. रविवारी होणारा सामनाही अतिशय रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकता. याशिवाय तुम्ही डीडी स्पोर्ट्सवर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता. तुम्ही हॉटस्टारवर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग (Live Streaming ) पाहू शकाल.

अशी असेल दोन्ही टीमची प्लेइंग-11 –

टीम इंडिया – रोहित शर्मा (कॅप्टन), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार आणि अर्शदीप सिंग.

दक्षिण आफ्रिका – टेम्बा बावुमा (कॅप्टन), क्विंटन डी कॉक, रिले रोसो, एडन मार्कराम, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, वेन पारनेल, केशव महाराज, एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, कागिसो रबाडा.