मुंबई: भारतीय कसोटी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत (IND vs SA ODI Series) खेळणार की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. बीसीसीआयच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने (BCCI official) सांगितले की विराटने वनडे मालिकेतून (ODI Series) विश्रांती घेण्याची कोणतीही औपचारिक विनंती केलेली नाही. टीम इंडिया 26 डिसेंबरपासून दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर 3 सामन्यांची कसोटी मालिका (Test series) सुरू करेल ती 15 जानेवारीला संपेल. त्यानंतर 19 जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होणार आहे. (IND vs SA: Virat Kohli has not asked for a break from ODI series, he will play: BCCI official)Also Read - टीम इंडियाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त Rohit Sharma दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतून बाहेर

भारतीय कसोटी संघाचा उपकर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) डाव्या पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे कसोटी मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी विश्रांती घेणार असल्याच्या बातम्या येत होत्या. Also Read - पाच वर्षे Virat Kohli च्या नेतृत्वात खेळताना प्रत्येक क्षणाचा आनंद लुटला: Rohit Sharma

बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “कोहलीने (Virat Kohli) अद्याप बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) किंवा सचिव जय शाह (Jay Shah) यांना वनडेत न खेळण्याबाबत कोणतीही औपचारिक विनंती केलेली नाही. मात्र, नंतर कोणताही निर्णय घेतला किंवा देव न करो तो जखमी झाला तर तो वेगळा विषय आहे”. Also Read - अशी राहिली कर्णधार Virat Kohli ची 2021 सालातील तिन्ही फॉरमॅटमधील कामगिरी, पाहा एक झलक

बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले “सध्या स्थितीत विराट 19, 21 आणि 23 जानेवारी रोजी होणार्‍या तीन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये खेळणार आहे. संबंधीत अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार जैविक दृष्ट्या सुरक्षित वातावरणाशी संबंधित निर्बंधांमुळे खेळाडूंचे कुटुंब देखील त्याच चार्टर्ड विमानाने प्रवास करतील ज्यामध्ये खेळाडू आणि अधिकारी प्रवास करतील”.

सूत्रांनी सांगितले की “कर्णधार त्याच्या कुटुंबासह प्रवास करणार आहे. मात्र कसोटी मालिकेनंतर त्याला जैविक दृष्ट्या सुरक्षित वातावरणाचा कंटाळा आला असेल आणि त्याला विश्रांती हवी असेल तर तो निवड समितीचे अध्यक्ष आणि समन्वयक तथा बीबीसीआचे सचिव (जय शाह) यांना निश्चितपणे कळवेल जे”

सध्या जे काही अंदाज बांधले जात आहे त्याचा एक कारण हे देखील आहे की श्रीलंकेचा संघ कसोटी आणि T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येत असल्याने भारताला पुन्हा एकदा मायदेशी परतल्यावर तीन आठवडे जैविक दृष्ट्या सुरक्षित वातावरणाचा भाग व्हावे लागेल.

मुलगी वामिकाच्या पहिल्या वाढदिवसामुळे (11 जानेवारी) कोहलीही ब्रेक घेऊ शकतो अशीही बातमी समोर येत आहे. त्या दिवशी कोहली आपला 100 वा कसोटी सामना खेळणार आहे. कोहली जैविक दृष्ट्या सुरक्षित वातावरणात वर्कलोड्सचे व्यवस्थापन करण्याबाबत बोलला आहे आणि त्याच्या मते याचा दीर्घकाळ भाग असणे व्यावहारिक नाही कारण त्याचा मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.