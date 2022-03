IND vs SL, 1st Test, Day-3 : श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामना भारताने एक डाव आणि 222 धावांनी जिंकला (India won the first Test) आहे. या सामन्यात 175 धावांची खेळी करणारा रविंद्र जडेजाला (Ravindra Jadeja) मॅन ऑफ द मॅच घोषित करण्यात आले. जडेजाने दोन्ही डावात मिळून 9 विकेट देखील घेतल्या. या विजयासह (India won by an innings and 222 runs) भारताने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.Also Read - IND vs SL 1st Test Day 2: सर रवींद्र जडेजाची 175 धावांची दमदार खेळी, दुसऱ्या दिवसअखेर श्रीलंका बॅकफूटवर

रविचंद्रन अश्विनने मोडला कपील देवचा रेकॉर्ड

या सामन्यात भारताचा फिकडीपटू रविचंद्रन अश्विनने (Ravichandran Ashwin) कपील देव यांचा रेकॉर्ड मोडला. सामन्यातील दुसऱ्या डावात अश्विनने चार विकेट घेतल्या. यासोबतच तो भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत कपिल देव (Kapil Dev) यांना मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या यादीत आता फक्त अनिल कुंबळे (Anil Kumble) त्याच्या पुढे आहे.

𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗪𝗜𝗡! 👏 👏@ImRo45 begins his Test captaincy stint with a win as #TeamIndia beat Sri Lanka by an innings & 2⃣2⃣2⃣ runs in the first @Paytm #INDvSL Test in Mohali. 👌 👌 Scorecard ▶️ https://t.co/XaUgOQVg3O pic.twitter.com/P8HkQSgym3 — BCCI (@BCCI) March 6, 2022

श्रीलंकेच्या फलंदाजांची भारताच्या फिरकीसमोर शरणागती

फॉलोऑनवर खेळणाऱ्या श्रीलंकेच्या संघाला दुसऱ्या डावातही फारशी चांगली कामगिरी करता आली आहे. दुसऱ्या डावात यष्टिरक्षक फलंदाज निरोशन डिकेला याने सर्वाधिक 51 धावा केल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूने त्याला एकाही फलंदाजाची साथ न मिळाली नाही. सामना संपल्यानंतर तो नाबाद राहून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. संघाने पहिल्या 45 धावांत तीन महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या. त्यानंतर विकेट पडण्याची मालिका सुरू राहिली. सामन्याच्या पहिल्या डावात पाच विकेट घेणाऱ्या रवींद्र जडेजाने दुसऱ्या डावातही चार विकेट घेऊन श्रीलंकेच्या फलंदाजांना क्रीजवर जम बसू दिला नाही.

टीम इंडियाने पहिल्या डावात श्रीलंकेला 174 धावांत गारद केले. त्यानंतर भारताकडे 400 धावांची आघाडी होती. अशा परिस्थितीत कर्णधार रोहित शर्माने श्रीलंकेला फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतला. याआधी या सामन्यातील पहिल्या डावात जडेजाने 175 धावांची मोठी इनिंग खेळली. त्याच्या जोरावर टीम इंडियाने 8 बाद 574 धावांपर्यंत मजल मारली. त्यानंतर कर्णधार रोहित शर्माने डाव घोषित केला होता.